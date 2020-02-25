К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу

Украина

Во вторник, 25 февраля, в Закарпатской области правоохранители проводят обыски у Андрея Стрижака и Михаила Чурило. Это происходит в рамках расследования обстрела автомобиля начальника Управления защиты экономики области Андрея Иванкива, произошедшего 11 июля 2019 года.

Журналист Виталий Глагола сообщает в своем Telegram-канале, что обыск проводит киевская группа, а местные правоохранители практически не привлекаются. По его данным, причина обысков — не только дело по покушению на Иванкива, а и преступная схема по ввозу в Украину лизинговых чешских автомобилей топ-класса, которые ставили на учет по поддельным документам.

«Клиенты не знали, что авто заехали по схеме, нередко они светились в базе Интерпола, и их задерживали на границе», — пишет Глагола.

По информации UA-Reporter.com, Андрей Стрижак-младший — владелец многих объектов недвижимости в Закарпатье. Его отец Андрей Стрижак был председателем Конституционного суда Украины. Михаил Чурило — лидер партии «Патриот» и глава одноименной фракции в Ужгородском горсовете.

Ранее сообщалось, что правоохранители уже провели 60 обысков по месту жительства подозреваемых в покушении на полковника Иванкива.

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