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К сыну экс-главы Конституционного суда нагрянули с обысками: подозревают крупную аферу
Во вторник, 25 февраля, в Закарпатской области правоохранители проводят обыски у Андрея Стрижака и Михаила Чурило. Это происходит в рамках расследования обстрела автомобиля начальника Управления защиты экономики области Андрея Иванкива, произошедшего 11 июля 2019 года.
Журналист Виталий Глагола сообщает в своем Telegram-канале, что обыск проводит киевская группа, а местные правоохранители практически не привлекаются. По его данным, причина обысков — не только дело по покушению на Иванкива, а и преступная схема по ввозу в Украину лизинговых чешских автомобилей топ-класса, которые ставили на учет по поддельным документам.
«Клиенты не знали, что авто заехали по схеме, нередко они светились в базе Интерпола, и их задерживали на границе», — пишет Глагола.
По информации UA-Reporter.com, Андрей Стрижак-младший — владелец многих объектов недвижимости в Закарпатье. Его отец Андрей Стрижак был председателем Конституционного суда Украины. Михаил Чурило — лидер партии «Патриот» и глава одноименной фракции в Ужгородском горсовете.
Ранее сообщалось, что правоохранители уже провели 60 обысков по месту жительства подозреваемых в покушении на полковника Иванкива.
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