26 февраля 2020

Малыш, родившийся в этот день, 26 февраля 1802 года, в семье наполеоновского генерала во французском городе Безансоне, мог стать великим художником. Ещё бы. С 8 лет он начал создавать потрясающие графические работы тушью и карандашом. И какие! В крупнейших музейных и частных коллекциях Франции до сих пор хранятся почти 4 тысячи (!) его произведений. Сам Делакруа однажды сказал Виктору Гюго: «Если бы ты стал художником, то затмил бы всех живописцев современности».

Художником Гюго не стал. Он стал писателем. Великим писателем. Кстати, если бы этого не произошло, столица Франции уже давно могла бы остаться без знаменитого собора Парижской Богоматери. Во времена Гюго готическое здание находилось в крайне плачевном состоянии. Переданное при Наполеоне Бонапарте церкви, строение быстро обветшало и к 30-м годам стоял уже вопрос о его сносе. Но именно в это время Виктор Гюго заканчивает роман о судьбе горбуна Квазимодо и прекрасной цыганки Эсмеральды. И тысячи туристов устремляются в Париж, чтобы воочию увидеть легендарный собор. В предисловии к книге, по сути, спасшей собор от разрушения, автор написал: «Одной из главных моих целей было — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре».

Он прожил непростую, но невероятно увлекательную жизнь. О его романтических похождениях ходили легенды. У него было множество любовниц. Но «истинной женой» он называл не свою законную супругу Адель Фуше, с которой уже к 30 своим годам воспитывал четверых детей, а бывшую актрису Жюльетту Друэ, странный союз с которой у писателя продолжался на протяжении долгих 50 лет.

Виктору Гюго, несмотря на видимую всем парадную часть его жизни с большими деньгами и восторженными поклонниками, с влиятельными друзьями и не менее влиятельными завистниками, пришлось пройти через тяжкие испытания. И ранней смертью всех своих детей. И долгим изгнанием из любимой страны. И громкими конфликтами с Наполеоном III. Но возвращение его на родину было поистине триумфальным. И при жизни ещё, и после смерти, когда к его гробу, установленному под Триумфальной аркой, за два дня пришли проститься около миллиона человек. Прах великого сына Франции был погребён в знаменитом Пантеоне…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.