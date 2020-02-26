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Деньги

Доллар и евро дорожают: за сколько можно купить и продать валюту 26 февраля

9:11 26 февраля 2020 156
Доллары США
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В среду, официальный курс доллара к гривне возрос на 4 копейки по сравнению с предыдущим днем — на 26 февраля он установлен на уровне 24,53 гривен (25 февраля — 24,4995 гривен).

Скриншот с официального курса НБУ

Тем не менее на черном рынке с утра 26 февраля доллар можно было купить за 24,440 гривен, тогда как днем ранее — за 24,450 гривен, сообщает сайт Минфин. Продавали американскую валюту на «черном рынке» за 24,380 гривен.

Курс евро установлен Нацбанком на уровне 26,6035 гривен (25 февраля — 26,5109 гривен), на «черном рынке» евровалюту продают по 26,550 гривен.

Как сообщали «ФАКТЫ», за выходные курсы доллара и евро незначительно снизились. С пятницы, 21 февраля, американская валюта подешевела на 3 копейки, а европейская — на копейку.

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