24.39 / 24.62 26.43 / 26.77
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу

10:35 26 февраля 2020 577
Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к неутешительному выводу о том, что мир не готов эффективно противодействовать новому коронавирусу COVID-19, который только в Китае убил уже 2175 человек.

В частности, об этом заявил доктор Брюс Эйлвард, вернувшийся из миссии по установлению фактов в Китае вместе с более чем 20 коллегами из разных стран мира.

«Большой вывод для мира заключается в том, что он просто не готов… Эта эпидемия быстро разрастается в разных местах. С ней нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию», — объяснил Эйлвард в Женеве.

По его словам, труднее всего придется странам, где нет жесткой системы эпидемического надзора подобной той, что есть в Китае.

Эксперт оценил предпринятые в Поднебесной меры по контролю распространения плохо изученного вируса как агрессивные и старомодные, однако отметил, что они применялись «с усердием и новаторством подхода к масштабу, который мы никогда не видели в истории».

Тем временем китайский коронавирус добрался до Африки и продолжает «завоевывать» все новые страны Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские

В Киеве нашли застреленным известного бизнесмена

Российские танки

Почувствовал, что будет большое дело: Сурков гордится, что развязал войну против Украины

День Светланы

День ангела Светланы: самые лучшие поздравления и открытки

Усик Ломаченко

С усами и бородой: Усик удивил новым образом (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер