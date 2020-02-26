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Мир не готов: в ВОЗ сделали тревожное заявление о противостоянии коронавирусу
Эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к неутешительному выводу о том, что мир не готов эффективно противодействовать новому коронавирусу COVID-19, который только в Китае убил уже 2175 человек.
В частности, об этом заявил доктор Брюс Эйлвард, вернувшийся из миссии по установлению фактов в Китае вместе с более чем 20 коллегами из разных стран мира.
«Большой вывод для мира заключается в том, что он просто не готов… Эта эпидемия быстро разрастается в разных местах. С ней нам приходится бороться очень быстро, чтобы предотвратить пандемию», — объяснил Эйлвард в Женеве.
По его словам, труднее всего придется странам, где нет жесткой системы эпидемического надзора подобной той, что есть в Китае.
Эксперт оценил предпринятые в Поднебесной меры по контролю распространения плохо изученного вируса как агрессивные и старомодные, однако отметил, что они применялись «с усердием и новаторством подхода к масштабу, который мы никогда не видели в истории».
Тем временем китайский коронавирус добрался до Африки и продолжает «завоевывать» все новые страны Европы.
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