Покажите это Зеленскому: почему откровения Суркова нужно повесить на каждом столбе

Украина

Владислав Сурков — теперь уже бывший помощник президента России Владимира Путина, который с 2013 года отвечал в Кремле за украинское направление. Его называли серым кардиналом Путина по Донбассу, куратором «ДНР"-"ЛНР», он был неофициальным каналом связи между Киевом и Москвой, а также между Кремлем и Белым Домом.

Уже после своего ухода с должности и передачи дел новому куратору по Украине — Дмитрию Козаку Сурков дал весьма откровенное интервью своему соратнику, стороннику «русского мира» Алексею Чеснакову. Некоторые тезисы из этого разговора могут шокировать и вызвать обостренную реакцию, но, по сути, Сурков не сказал ничего нового, он просто в очередной раз озвучил и без того известные планы Москвы.

Учитывая тот факт, что президент Владимир Зеленский видит в глазах своего «коллеги» Владимира Путина желание завершить войну на Донбассе, стоит разобрать интервью Суркова по фрагментам.

«Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра „Самостийна Украйна“ есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?» — бесцеремонно говорит экс-помощник Путина. Понятно, что это мнение не одного отдельного Суркова, а позиция Кремля в целом. Он демонстративно отказывается воспринимать Украину в качестве отдельного государства со своим суверенитетом, культурой и границами.

Естественно, Сурков не забыл припугнуть украинцев распадом государства на несколько Украин, но в то же время сделал фактически признание для Гааги: «Отношения с Украиной никогда простыми не были, даже когда Украина была в составе России. Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой».

Читаем еще раз: принуждение силой к братским отношениям. Феерически, правда? Впрочем, в словах Суркова чувствуется некая обида на Украину. История с недавним нормандским саммитом в Париже, где у тогдашнего советника президента РФ случилась настоящая истерика, дает о себе знать. То, что Украина для Кремля вопрос крайне приоритетный, видно невооруженным глазом. К 20-летию правления Путина в РФ запустили марафон, где ему задают 20 вопросов. И тематике Украины посвятили второй выпуск, первый отвели «России».

Вообще от интервью Суркова создается впечатление, что он хотя бы на время пытается отмежеваться от Путина. Несколько раз он рассказывает, как строил систему, но так и не стал ее частью. Позиционирует себя как самостоятельный игрок.

Впрочем, стоит обратить внимание на еще один любопытный фрагмент интервью: «В 13-м году пришло время уходить. Я и ушел было. Но тогда вернулся на госслужбу. Были причины. И еще потому, что получил уникальную возможность самому выбрать проект. Выбрал Украину. Чисто интуитивно. Никто мне не подсказывал, и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял — будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13 года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником».

Человек гордится, что затеял войну против соседнего государства, оправдывая это пропагандистским штампом о большой войне против Запада. Истории про врагов вокруг России мы не раз слышали из уст как апологетов «русского мира», так и от официальных лиц Российской Федерации.

Врага нужно знать в лицо. Очень хочется, чтобы это интервью лично прочитал президент Зеленский. Возможно, это повлияет на его восприятие Путина как партнера, с которым можно договориться. Покажите это интервью Сивохо, который призывает украинцев извиниться перед жителями Донбасса и спешит везти туда пенсии. Ермаку, полагаю, в этом откровении Суркова ничего нового не откроется, он больше других осведомлен и о целях России в отношении Украины, и о путях их достижения.

В идеале — повесить вырезки из интервью на каждом столбе. А лучше даже выдавать с бюллетенем на выборах. Вдруг это поможет хоть частично развеять мысли миллионов украинцев о возможности мира и дружбы с Россией.

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