- 17:19 В Кабмине хотят доплачивать украинцам за более поздний выход на пенсию
- 17:18 Котик и космонавт: репортер случайно включил фильтры во время прямого репортажа о погоде
- 17:16 В России вдрызг пьяный учитель пытался провести урок, но что-то пошло не так
- 16:55 Принуждение к братству: в Кремле отреагировали на скандальное заявление Суркова
- 16:48 Спрятал труп в мастерской: на Ровенщине скульптора подозревают в страшных преступлениях
- 16:40 Потап отшлепал Катю Осадчую, Юрий Горбунов отомстил
- 16:39 В России задержали подростков, планировавших убить несколько десятков человек
- 16:31 У россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, обнаружили коронавирус
- 16:30 Кейт Миддлтон в дешевых кроссовках отработала приемы самозащиты
- 16:23 Зеленский прояснил судьбу крымскотатарского телеканала ATR
- 16:14 «Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 16:06 DZIDZIO получил серьезную травму на съемках нового фильма
Спрятал труп в мастерской: на Ровенщине скульптора подозревают в страшных преступлениях (фото)
В Остроге случайный прохожий обнаружил в подъезде дома на улице Городище мужчину с тяжелой травмой головы, после чего тут же вызвал полицию и «скорую».
— Следственно-оперативная группа установила, что 52-летний скульптор устроил мастерскую на территории складов одного из учебных заведений города. В день происшествия он выпивал со своим 30-летним знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого скульптор нанес гостю несколько ударов топором. Потерпевшему удалось убежать, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.
В больнице медики диагностировали у него: рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевший находится в тяжелом положении в реанимации.
При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте тело женщины, засыпанное пеплом. Погибшей оказалась 49-летняя местная жительница, которая пропала около месяца назад. На ее теле правоохранители обнаружили ножевое ранение грудной клетки.
Скульптор задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о маньяке, который нападал на женщин в Киеве. Полиция даже опубликовала фоторобот подозреваемого
А под Ровно в селе Городец пенсионер зверски расправился со своей женой, расчленив ее труп.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».