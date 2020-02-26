Происшествия

Спрятал труп в мастерской: на Ровенщине скульптора подозревают в страшных преступлениях (фото)

В Остроге случайный прохожий обнаружил в подъезде дома на улице Городище мужчину с тяжелой травмой головы, после чего тут же вызвал полицию и «скорую».

— Следственно-оперативная группа установила, что 52-летний скульптор устроил мастерскую на территории складов одного из учебных заведений города. В день происшествия он выпивал со своим 30-летним знакомым. Между ними возник конфликт, в ходе которого скульптор нанес гостю несколько ударов топором. Потерпевшему удалось убежать, — сообщает ГУ Национальной полиции Ровенской области.



В больнице медики диагностировали у него: рубленые раны головы, открытый перелом затылочной и лобной костей головы, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Потерпевший находится в тяжелом положении в реанимации.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили в канализационной шахте тело женщины, засыпанное пеплом. Погибшей оказалась 49-летняя местная жительница, которая пропала около месяца назад. На ее теле правоохранители обнаружили ножевое ранение грудной клетки.

Скульптор задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.

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