Пидручный и Пидгрушная завоевали медали чемпионата Европы по биатлону

Спорт

В среду, 26 февраля, в Раубичах под Минском стартовал чемпионат Европы по биатлону, экстренно перенесенный из эстонского Отепяя из-за отсутствия там снега. В первых же гонках Украина завоевала две медали!

В квалификации первой гонки — мужского суперспринта с двумя огневыми рубежами (один дополнительный патрон и 75-метровый штрафной круг) — Украину среди 120 участников представляли шесть биатлонистов. В итоге в число 30 сильнейших, которые пробились в финал, попали Дмитрий Пидручный (6-й результат; промахи при стрельбе — 1+1), Руслан Ткаленко (13-й; 0+0) и Артем Прима (27-й; 1+2). К сожалению, Антон Дудченко (35-й; 0+1), Сергей Семенов (38-й; 1+1) и Богдан Цымбал (60-й; 2+2) не прошли сито квалификации.

В финале наш капитан лидировал на экваторе дистанции, но все смазал штрафной круг на первой «стойке». В итоге Дмитрий ушел на последний круг четвертым, обошел француза и едва не достал дуэт победителей (0,5 секунды от первого места и 0,1 сек. от второго!). В итоге Дмитрий Пидручный (на фото) завоевал «бронзу» (+0,5; 1+2), Руслан Ткаленко финишировал 15-м (+55,1; 1+1), а Артем Прима — 23-м (+1:16,5; 3+3).

Чемпионом Европы стал белорус Сергей Бочарников (14:12,8; 0+2), а «серебро» досталось чеху Адаму Вацлавику (+0,4; 0+3).

Видео мужского суперспринта смотрите по этой ссылке.

Наши девушки прошли квалификацию с минимальными потерями: пять из шести биатлонисток попали в финальные топ-30. Валя Семеренко стала в квалификации 2-й (0+1), Юлия Журавок — 20-й (0+2), Анастасия Меркушина — 22-й (1+2), Елена Пидгрушная — 23-й (2+2) и Вита Семеренко — 29-й (2+1). Не попавшая в финал Дарья Блашко среди 100 стартовавших завершила отбор на 58-й позиции (1+1).

В финале украинки не остались без медалей. Елена Пидгрушная стала вице-чемпионкой Европы (+2,8; 0+1), Валя Семеренко финишировала 4-й (+8,4; 1+2), Анастасия Меркушина — 6-й (+15,2; 0+1), Вита Семеренко — 16-й (+1:12,3; 2+3) и Юлия Журавок — 18-й (+1:13,2; 1+2).

«Золото» досталось россиянке Евгении Павловой (16:31,8, 0+0), а «бронза» — француженке Хлое Шевалье (+5,5; 0+1).

Видео женского суперспринта смотрите по этой ссылке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины добыла «бронзу» эстафеты на чемпионате мира в Антхольце.

Фото biathlon.com.ua



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