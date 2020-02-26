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Дело «Роттердам+» стало балластом и только усиливает негативный имидж НАБУ и САП, — эксперт
Дело «Роттердам+» стало для НАБУ и САП балластом и они его затягивают, чтобы сохранить лицо. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.
«Скорее всего в САП понимают, что дело „Роттердам+“ уже стало балластом и только создает и усиливает и так негативный имидж антикоррупционных органов. Поэтому идет поиск благородного и чистого выхода из ситуации. НАБУ и САП сами попали в яму, которую копали то ли для Вовка с НКРЭКУ, то ли для работников ДТЭК. Теперь в НАБУ и САП придется искать объяснения на какие такие „расследования“ были потрачены средства налогоплательщиков, поскольку результата расследования против „Роттердама+“ нет», — написал Корольчук.
По мнению эксперта, правоохранители намеренно затягивают расследование, ведь нет доказательств насчет состава преступления, и в суде это дело развалится.
«Материалы дела уже сейчас показывают, что даже для применения мер в отношении экс-членов НКРЭКУ или ДТЭК не было достаточных правовых оснований. Состав преступления не доказан, а доказательная база — построена на мифах и предположениях», — считает Корольчук.
Он также напомнил, что председатель НАБУ Артем Сытник признал соответствие методики расчета стоимости угля по формуле «Роттердам+» международным рыночным условиям, а также сходство этой формулы с недавно введенной правительством формулой для расчета цены на газ «Амстердам+». Что, по мнению Корольчука, должно было поставить окончательную точку в этом деле, с которым пытались раскрутить большую коррупционную историю.
«Попытка раскрутить из „Роттердам+“ большую и скандальную коррупционную историю завершилась фиаско. И похоже, что в САП просто еще этого не поняли, а потому и дальше крутят пластинку со старой мелодией», — подытожил Корольчук.
Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF («Амстердам+») является схожей с формулой определения цены на уголь «Роттердам+».
Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг 3 марта 2016 года. Согласно методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.
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