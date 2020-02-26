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Происшествия

В Николаеве депутат получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля (фото, видео)

18:49 26 февраля 2020 136
Депутат с разбитым яйцом на голове&nbsp;— скрин с видео
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

За поздравление с 23 февраля с российским флагом депутат Николаевского горсовета получил по голове яйцом. Инцидент произошел 26 февраля в день очередного заседания сессии Николаевского городского совета. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом на АЗС экс-депутат расстрелял водителя из-за 23 февраля.

Представители ОО «Национальные Дружины» пришли пообщаться с депутатом Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Павлом Зоткиным.

Как сообщается на facebook-странице NK. News: «Архангела Новороссии (Павла Зоткина) „наградили“ яйцом. Народный избранник опубликовал пост к 23 февраля с символикой Российской Федерации — страны-агрессора, с которой Украина воюет шестой год. По итогам диалога депутат получил „награду“ от активистов в виде яйца».

На видео депутат объясняет, что, размещая свой пост, он якобы не сразу заметил флаг России, а потом заменил фото. В конце концов один из активистов разбивает яйцо на голове депутата.

Николаевское издание «Преступности.НЕТ» пишет, что ранее в связи с упомянутым постом народный депутат от «Слуги народа» Виталий Безгин написал заявление в СБУ и Генеральную прокуратуру на николаевского депутата Павла Зоткина.

Павел Зоткин

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что решение о том, что Украина больше не будет отмечать 23 февраля, было принято еще в 2014 году. Между тем в оккупированном Донецке 23 февраля нынешнего года устроили салют из гаубицы Д-30, которую расположили в самом центре города, чем напугали горожан.

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Депутат с разбитым яйцом на голове&nbsp;— скрин с видео

В Николаеве депутат получил по голове яйцом за поздравление с 23 февраля (фото, видео)

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