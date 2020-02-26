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Происшествия

Уличенных в краже одесских следователей уволили вместе с их начальником

21:03 26 февраля 2020 293
полицейские-воры из Одессы
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе уволили следователей, которых подозревают в краже во время обыска помещения коммерческого предприятия, работающего с обществом слепых. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в региональном главке Нацполиции, отметив, что служебное расследование факта недостойного поведения сотрудников полиции во время обыска завершено.

«По итогам расследования, руководство главка уволило со службы из правоохранительных органов всех четверых полицейских за нарушение служебной дисциплины и закона. Кроме того, за ненадлежащий контроль действий подчиненных освобожден от должности один из руководителей подозреваемых, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания», — уточнили в полиции.

Напомним, в интернете стало резонансным видео с камер наблюдения, которые зафиксировали, как полицейские следователи во время обыска в офисе одного из предприятий Одессы, на котором работают незрячие люди, украли канцтовары, продукты питания и прочее.

Все свои незаконные действия «стражи порядка» сопровождали ненормативной лексикой.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ГБР завело дело на одесских полицейских, обокравших помещение коммерческого предприятия.

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