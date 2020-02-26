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Происшествия

«Элитные» коньяк и водку разливали под Одессой: полиция продегустировала (фото)

23:05 26 февраля 2020 108
Под Одессой изъяли поддельный алкоголь
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Помещения производственного комплекса под Одессой стали надежными складами для хранения поддельного алкоголя. 25 февраля правоохранители обнаружили там фальсифицированную продукцию — вино и виноматериалы — на 48,8 миллиона гривен. В том числе готовый к реализации разлитый в бутылки алкоголь, а также пластиковую тару, на которой не было акцизных марок. Напомним, не так давно в Овидиопольском районе Одесской области был обнаружен мини-завод по производству поддельных спиртных напитков, который располагался в частном домовладении.

По данным регионального главка ГФС, злоумышленники продавали винодельческую продукцию на рынке и через интернет-магазин, в связи с этим было открыто уголовное производство.

Практически одновременно в Раздельнянском районе Одесской области разоблачена группа лиц, массово производившая поддельный «элитный» алкоголь. Изъяты наполненные неизвестной жидкостью бутылки с этикетками Hennessey, Finlandia, Absolute, Jelzin, Grey Goose, Kvint.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, группа из пяти человек (жителей региона) наладила подпольное производство элитной алкогольной продукции с использованием иностранных торговых марок. Полиция совместно с прокуратурой провели 28 обысков по месту жительства фигурантов в «точках» хранения сырья готовой продукции, а также по месту изготовления и реализации фальсификата.

Во время обыска на территории указанного района правоохранители изъяли оборудование для промышленного изготовления алкогольной продукции и более 2,5 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, а также 800 литров алкоголя. Кроме того, было выявлено 13 тыс. этикеток для фальсификации отечественных алкогольных напитков и 11 тыс. корковых пробок для бутылок.

Помимо прочего, изъято более 12 тыс. штук поддельных марок акцизного налога Украины и почти 54 тыс. пачек сигарет.

Общая стоимость изъятого — 2,6 млн. гривен.

Готовую продукцию продавали через торговые точки на рынках, а также оптовыми партиями под заказ.

Уже установлено, что вышеупомянутая группа наладила незаконное изготовление и реализацию марок акцизного налога Украины с изображением голографических защитных элементов.

Сейчас проводятся следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным о подозрении. В настоящее время организатор преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовные производство открыто по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в столице и Киевской области оперативниками СБУ и сотрудниками областной прокуратуры было изъято более 67 тысяч литров некачественной алкогольной продукции, который мог привести к массовым отравлениям.

Следует напомнить, что согласно распоряжению правительства минимальная цена бутылки водки емкостью 0, 5 л составляет 89, 4 грн. Алкогольная продукция, которая стоит меньше, — нелегальная.

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