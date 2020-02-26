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«Элитные» коньяк и водку разливали под Одессой: полиция продегустировала (фото)
Помещения производственного комплекса под Одессой стали надежными складами для хранения поддельного алкоголя. 25 февраля правоохранители обнаружили там фальсифицированную продукцию — вино и виноматериалы — на 48,8 миллиона гривен. В том числе готовый к реализации разлитый в бутылки алкоголь, а также пластиковую тару, на которой не было акцизных марок. Напомним, не так давно в Овидиопольском районе Одесской области был обнаружен мини-завод по производству поддельных спиртных напитков, который располагался в частном домовладении.
По данным регионального главка ГФС, злоумышленники продавали винодельческую продукцию на рынке и через интернет-магазин, в связи с этим было открыто уголовное производство.
Практически одновременно в Раздельнянском районе Одесской области разоблачена группа лиц, массово производившая поддельный «элитный» алкоголь. Изъяты наполненные неизвестной жидкостью бутылки с этикетками Hennessey, Finlandia, Absolute, Jelzin, Grey Goose, Kvint.
Как сообщили в региональном главке Нацполиции, группа из пяти человек (жителей региона) наладила подпольное производство элитной алкогольной продукции с использованием иностранных торговых марок. Полиция совместно с прокуратурой провели 28 обысков по месту жительства фигурантов в «точках» хранения сырья готовой продукции, а также по месту изготовления и реализации фальсификата.
Во время обыска на территории указанного района правоохранители изъяли оборудование для промышленного изготовления алкогольной продукции и более 2,5 тонн спиртосодержащей жидкости неизвестного происхождения, а также 800 литров алкоголя. Кроме того, было выявлено 13 тыс. этикеток для фальсификации отечественных алкогольных напитков и 11 тыс. корковых пробок для бутылок.
Помимо прочего, изъято более 12 тыс. штук поддельных марок акцизного налога Украины и почти 54 тыс. пачек сигарет.
Общая стоимость изъятого — 2,6 млн. гривен.
Готовую продукцию продавали через торговые точки на рынках, а также оптовыми партиями под заказ.
Уже установлено, что вышеупомянутая группа наладила незаконное изготовление и реализацию марок акцизного налога Украины с изображением голографических защитных элементов.
Сейчас проводятся следственные действия, после которых будет решен вопрос об объявлении виновным о подозрении. В настоящее время организатор преступной группы задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Уголовные производство открыто по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в столице и Киевской области оперативниками СБУ и сотрудниками областной прокуратуры было изъято более 67 тысяч литров некачественной алкогольной продукции, который мог привести к массовым отравлениям.
Следует напомнить, что согласно распоряжению правительства минимальная цена бутылки водки емкостью 0, 5 л составляет 89, 4 грн. Алкогольная продукция, которая стоит меньше, — нелегальная.
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