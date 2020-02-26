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Спорт

Ястремская уступила в Дохе экс-первой ракетке мира

23:02 26 февраля 2020 35
Даяна Ястремская
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины (25-я в мировом рейтинге) Даяна Ястремская, накануне сенсационно победившая чемпионку Australian Open Софью Кенин из США, не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Дохе (Катар) с призовым фондом 3,2 млн долларов.

В поединке третьего круга 19-летняя одесситка, заработавшая за карьеру более 1,8 млн долларов, уступила в двух сетах бывшей первой ракетке мира, финалистке Australian Open-2020 испанке Гарбинье Мугурусе (16-я) — 2:6, 4:6.

Кстати, общий счет в противостоянии украинки и испанки стал 2:2. До матча в Дохе Ястремская в 2018-м победила Мугурусу на турнире в Люксембурге (6:2, 6:3) и в 2019-м — на состязаниях в Хаухине (7:6, 6:1). В свою очередь, уроженка Венесуэлы в прошлом году обыграла Даяну на старте турнира в Дубае (4:6, 6:3, 6:3).

Отметим, что в Дохе Ястремская заработала 34 500 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Даяна Ястремская снялась в фотосессии.

Фото Jimmie48

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