- 07:29 Узел в щитовидной железе не будет увеличиваться, если организм получает достаточно йода, — врач
- 07:12 Дожди и мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 07:07 «МанСити» без Зинченко за 5 минут уложил «Реал» на лопатки в его логове: хроника и видеообзор матча ЛЧ
- 06:55 "Убийца собак": в Австралии обнаружили необычное существо
- 06:53 ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.27 февраля 2020
- 06:25 Пани Зося против бандита: в Польше женщина шваброй выгнала из магазина грабителя с пистолетом
- 05:42 Украинка впервые заразилась коронавирусом: тревожная новость поступила из Италии
- 04:57 Коронавирус в Китае: количество летальных исходов за день упало на 23
- 04:30 Слишком строгие копы: в США маленькую девочку заковали в наручники за истерику в школе
- 03:49 "Нас устраивает": Загороднюк объяснил, почему Украине выгодны минские соглашения
- 03:34 Минобразования отозвало ученую степень Петра Ющенко
- 02:46 В Латвии напротив посольства РФ протестовали против оккупации Крыма
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Время выпуска: 2002
Скульптор: Antonio Ramos
Размер: 45×50 cm
Лимитированная серия 1000 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня в Австралии, перенесшей в прошлом году целый ряд пожаров и наводнений вселенского масштаба, отмечается необычный праздник. Называется он Фестиваль прекрасного рождения (Beautiful Birth Festival). И посвящается чествованию участников самого замечательного таинства на земле — рождения новой жизни. Причём, австралийцы уточняют, что не только к формальному рождению ребёнка этот праздник приурочен, но и к перевоплощению роженицы из обычной женщины в ипостась матери, призванной родившегося человечка отныне воспитывать и лелеять, словно по крупицам создавая новую личность доброго и способного человека.
Ясное дело, не у всех это может получаться одинаково хорошо. Праздники-то праздниками, но вовсе не они формируют отношения в семье, позволяющие воспитывать ребёнка умно и достойно. Чаще это происходит в обычные дни, именуемые серыми буднями.
Во время путешествия по Австралии и Новой Зеландии не по годам мудрый юноша, проводивший для нас экскурсию по Сиднею, рассказал одну историю, которую я порой вспоминаю даже через много лет. Сравнивая обычаи и особенности жизни аборигенов в этих двух странах, он привёл пример одной необычной семьи. Во время родов женщина, у которой на свет появился чудесный малыш, узнала о том, что ее знакомая из соседней палаты, рожавшая в тот же день, в результате непредвиденных осложнений скончалась. Её маленький сынок остался сиротой. Посоветовавшись с мужем, женщина решила усыновить малыша. И из роддома она вышла уже с двумя сыновьями, родившимися в один день.
Мальчики, несмотря на неожиданное внешнее сходство, были абсолютно разными. И это сразу бросалось в глаза всем, кто хотя бы однажды наблюдал за ними. Родной сын, избалованный чрезмерной опекой и любовью родителей, по любому поводу устраивал истерики, требуя большего. Приемный же мальчик, обделённый вниманием семьи, рос на удивление добрым, умным и внимательным ко всем.
Однажды на день рождения сыновей, которым к тому времени исполнилось уже 7 или 8 лет, родители пригласили к себе на ферму их школьных товарищей и устроили шумный праздник. Но, готовя подарки мальчикам, пересилить себя не могли и поступили, как обычно поступали с ними. Родному сыну подарили шикарную деревянную лошадь, а приемному — скромную небольшую коробку. Первый мальчик, недовольный подарком, отбросил его в сторону, упрекнув родителей в том, что ожидал получить от них настоящую лошадь. Второй, раскрыв коробку, оказавшуюся пустой (!), улыбнулся и, поблагодарив родителей за сюрприз, принялся рассказывать изумленным одноклассникам о том, что в коробке наверняка была сказочная маленькая лошадка, которая просто решила, оказавшись на свободе, немного прогуляться по соседним полям. Дети с удовольствием слушали фантазии умелого рассказчика, никакого внимания не обращая на его брата, обиженно забившегося в угол большого зала…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...