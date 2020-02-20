27 февраля 2020

Сегодня в Австралии, перенесшей в прошлом году целый ряд пожаров и наводнений вселенского масштаба, отмечается необычный праздник. Называется он Фестиваль прекрасного рождения (Beautiful Birth Festival). И посвящается чествованию участников самого замечательного таинства на земле — рождения новой жизни. Причём, австралийцы уточняют, что не только к формальному рождению ребёнка этот праздник приурочен, но и к перевоплощению роженицы из обычной женщины в ипостась матери, призванной родившегося человечка отныне воспитывать и лелеять, словно по крупицам создавая новую личность доброго и способного человека.

Ясное дело, не у всех это может получаться одинаково хорошо. Праздники-то праздниками, но вовсе не они формируют отношения в семье, позволяющие воспитывать ребёнка умно и достойно. Чаще это происходит в обычные дни, именуемые серыми буднями.

Во время путешествия по Австралии и Новой Зеландии не по годам мудрый юноша, проводивший для нас экскурсию по Сиднею, рассказал одну историю, которую я порой вспоминаю даже через много лет. Сравнивая обычаи и особенности жизни аборигенов в этих двух странах, он привёл пример одной необычной семьи. Во время родов женщина, у которой на свет появился чудесный малыш, узнала о том, что ее знакомая из соседней палаты, рожавшая в тот же день, в результате непредвиденных осложнений скончалась. Её маленький сынок остался сиротой. Посоветовавшись с мужем, женщина решила усыновить малыша. И из роддома она вышла уже с двумя сыновьями, родившимися в один день.

Мальчики, несмотря на неожиданное внешнее сходство, были абсолютно разными. И это сразу бросалось в глаза всем, кто хотя бы однажды наблюдал за ними. Родной сын, избалованный чрезмерной опекой и любовью родителей, по любому поводу устраивал истерики, требуя большего. Приемный же мальчик, обделённый вниманием семьи, рос на удивление добрым, умным и внимательным ко всем.

Однажды на день рождения сыновей, которым к тому времени исполнилось уже 7 или 8 лет, родители пригласили к себе на ферму их школьных товарищей и устроили шумный праздник. Но, готовя подарки мальчикам, пересилить себя не могли и поступили, как обычно поступали с ними. Родному сыну подарили шикарную деревянную лошадь, а приемному — скромную небольшую коробку. Первый мальчик, недовольный подарком, отбросил его в сторону, упрекнув родителей в том, что ожидал получить от них настоящую лошадь. Второй, раскрыв коробку, оказавшуюся пустой (!), улыбнулся и, поблагодарив родителей за сюрприз, принялся рассказывать изумленным одноклассникам о том, что в коробке наверняка была сказочная маленькая лошадка, которая просто решила, оказавшись на свободе, немного прогуляться по соседним полям. Дети с удовольствием слушали фантазии умелого рассказчика, никакого внимания не обращая на его брата, обиженно забившегося в угол большого зала…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.