Пули, пожары, нераскрывшийся парашют: 37-летний британец 10 раз был на грани смерти, но выжил

Мир

Уэса Гранта, проживающего в британском городе Плимут, можно считать самым невезучим или же, наоборот, самым удачливым человеком в мире. Как сообщает издание Daily Star, за свои 37 лет он уже десять раз оказывался на грани смерти. Но до сих пор жив.

Грант, который в прошлом служил в Королевской морской пехоте британских ВМС, а ныне делает успешную карьеру бодибилдера и работает охранником, ведет счет своим злоключениям с детства. Так, еще маленьким мальчиком он упал с велосипеда, получив серьезные травмы и едва не угодив под машину. В 16 лет он отправился в школьный поход, когда в поле вдруг вспыхнул пожар. Уэс серьезно обжег ноги. Парня спас его друг, вытащивший его из огня. После этого Гранту пришлось перенести множество операций, пройти серьезный курс лечения и практически заново учиться ходить.

Когда ему было 17, у него в руках загорелся и взорвался баллончик с дезодорантом, и Уэс получил ожог всего лица.

Потом Грант получил огнестрельное ранение в Южной Африке. Там же, пару лет спустя, ему едва не пронзили легкое шестигранным шлицем, когда он попытался противостоять угонщикам автомобиля. Врачи опасались, что с такой раной молодой человек не выживет. Однако он все же поправился. И вскоре едва не погиб снова — когда на нем загорелась одежда и опалило лицо во время неудачного исполнения фокуса с огнем, которыми он в то время зарабатывал на жизнь.

Далее, во время службы в Афганистане, он был ранен талибами.

Затем Уэс работал инструктором по прыжкам с парашютом. В 2013 году, во время прыжка из самолета, у него вышел из строя парашют и оборвались два троса. Грант совершил весьма жесткую посадку, раскрыв запасной парашют.

Грант также он перенес инфаркт и инсульт. И даже временно ослеп. Врачи оценивали шансы британца выжить, как 50 на 50. К слову, в больнице Уэс познакомился со своей будущей женой Холли, которая там работала.

А спустя год уже выздоровевшего Гранта, который нанялся охранять торговые суда, подстрелили пираты.

«Удача на моей стороне. И я надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Я — тот, кто остается в живых и, хотя дела не всегда идут гладко, я все еще здесь», — говорит он. Ради жены и детей Уэс теперь старается вести более спокойную жизнь. «Семья для меня — приоритет», — говорит мужчина, который работал в охране знаменитостей и даже членов королевской семьи.

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