Происшествия

Швырял с балкона мебель: в Николаеве мужчину спасли от суицида (фото)

Вечером 26 февраля в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Космонавтов неадекватный мужчина — выбрасывает с балкона вещи и мебель. Когда наряд полиции был уже в пути, поступило сообщение, что гражданин пытается прыгнуть с балкона. Ранее в Николаеве прохожие и полицейские уговорили девушку не бросаться с моста.

У подъезда дома правоохранители увидели разбросанные стулья, тумбочку и другие вещи. На балконе четвертого этажа находился мужчина, который громко кричал.

— В ответ на наше требование открыть дверь квартиры услышали лишь нецензурную брань и угрозу, что хозяин сейчас выбросится с балкона, поэтому пришлось действовать решительно, — говорит младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

По информации пресс-службы управления охраны Николаевской области, учитывая, что поведение гражданина может иметь трагические последствия, Агамир Бадалян вместе с водителем наряда сержантом Владиславом Белоусом в течение нескольких секунд проникли в квартиру и спасли 30-летнего николаевца от суицида.

На место происшествия вызвали карету скорой помощи, которая увезла мужчину в специализированное медицинское учреждение. По информации «ФАКТОВ» — в психбольницу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Николаеве полицейским удалось предотвратить самоубийство молодого человека. Проиграв на автоматах 5 тысяч гривен, парень пытался броситься с моста.

А в Киеве мужчина, который намеревался прыгнуть с крыши, приставил пистолет к виску одного из патрульных, прибывших по вызову его жены. На потенциального самоубийцу надели наручники.

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