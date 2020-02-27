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Спорт

Стало известно, сколько Фьюри и Уайлдер заработают за третий супербой

10:24 27 февраля 2020 61
Фьюри Уайлдер
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри (30 побед, 21 из них — нокаутом, 1 ничья) и американцем Деонтеем Уайлдером (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) позволит его участникам существенно улучшить свое материальное положение.

Как сообщает издание The Sun, суммарный гонорар боксеров составит порядка 77 млн фунтов стерлингов, а это без малого 100 млн долларов! Желание организовать третий бой вполне оправданно, поскольку интерес к противостоянию Фьюри и Уайлдера колоссальный. Так, по информации журналиста Майка Коппинджера, реванш собрал около 850 тысяч платных трансляций (для сравнения, первый бой — около 325 тысяч), что является лучшим показателем для супертяжелого веса с 2002 года.

Напомним, что бой-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри завершился в седьмом раунде, когда команда американца выбросила в ринг белое полотенце. Через несколько дней после поединка Уайлдер воспользовался пунктом, прописанным в контракте, и активировал опцию третьего поединка против Фьюри, который должен пройти летом нынешнего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что одной из причин своего поражения от Фьюри Уайлдер назвал тяжелый костюм, в котором он вышел к рингу.

Фото Getty Images

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