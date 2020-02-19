Уайлдер – Фьюри: онлайн-трансляция чемпионского боя-реванша в супертяжелом весе

Спорт

В ночь с субботы, 22-го, на воскресенье, 23 февраля, на легендарной MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе пройдет грандиозный поединок — чемпион мира по версии WBС в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (42 победы, 41 из них — нокаутом, 1 ничья) встретиться в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри (29 побед, 20 из них — нокаутом, 1 ничья).

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Космические гонорары боксеров

Британец гарантированно получит за вторую встречу с Уайлдером 25 миллионов долларов, что составляет 40% от общего призового фонда предстоящего поединка. Несложно высчитать, что гонорар Деонтея составит более 35 миллионов в американской валюте.

При этом, 9 миллионов долларов, полученных в качестве гонорара за первый бой, Фьюри отправил на благотворительность. «Я отдал свой последний гонорар, но я не занимаюсь благотворительностью ради наклейки на спине. Я сделал это, чтобы помочь людям, но не хочу, чтобы меня за это хвалили», — признался Тайсон в интервью изданию The Mirror.

Стопроцентная уверенность боксеров

Деонтей Уайлдер: «Мой совет болельщикам — думать только об этом бое. Не переживайте о других поединках или еще одном нашем с Фьюри реванше. Еще одного реванша не будет. Никто не захочет его смотреть, после того как я причиню Фьюри много боли. Нокаут в нашем бою будет сокрушительным. Сейчас Фьюри очень уязвим, я нокаутирую его. Надеюсь, он носит шлем, потому что в бою со мной он ему понадобится».

Тайсон Фьюри: «На этот раз я не просто выиграю. Я раздавлю его! Меня уже не интересует первый бой. Я должен победить его. Это не может закончиться ничьей снова, и не может быть поражения. Этот бой станет ужасным для Деонтея Уайлдера. Ничья не подойдет. Я собираюсь лупить его по лицу, пока он не упадет».

Авторитетное мнение

Владимир Кличко: «Думаю, или Уайлдер нокаутирует Фьюри, или Тайсон победит по очкам. Не думаю, что у одного из них есть явное преимущество или явный недостаток. Считаю, сейчас нет супертяжа № 1 в мире. Для этого нужно объединить все пояса, если это возможно. Потому что в дело вступают разные организации, и все это достаточно сложно. Но, надеюсь, в итоге это произойдет, и мы узнаем лучшего из лучших».

Майк Тайсон: «Болел ли я за Фьюри в 12-м раунде? Несомненно. Даже не знаю, как сказать об этом. Это было словно в сказке, как по сценарию. Фьюри упал и затем поднялся. Это выглядело невозможно. Казалось, что с Тайсоном покончено, но он вернулся в бой. Я думал, что Фьюри немного похож на клоуна! Но это его манера ведения боя, его характер. Я не могу осуждать Тайсона за это. Фьюри удивил многих, когда поднялся. Нужно бороться до конца. Мне все равно, как тяжело ты бьешь, или насколько великим панчером являешься. Сложно победить человека, который не собирается сдаваться».

Третьему поединку — быть!

Британец Тайсон Фьюри готов провести и третий бой против Деонтея Уайлдера. «Думаю, на кону слишком много денег, чтобы не провести третий бой. Я точно не проиграю, но еще один бой состоится. Или я выиграю, или ничья, но еще одному поединку быть», — отметил боксер. При этом, как сообщает телеканал Sky Sports, в контракте на бой-реванш прописан пункт про возможность проигравшего запросить еще один поединок.

Дуэль взглядов за месяц до боя

Необычная подготовка Фьюри

Все знают об убийственном ударе Уайлдера, подтверждением чему — 41 нокаут в 42 боях, проведенных американцем на ринге. Помнит об этом и Фьюри, укрепляя свой подбородок необычным способом. «Я уверен в своем подбородке. В последнее время я много времени уделяю куннилингусу — укрепляю челюсть», — поделился секретами подготовки Тайсон в интервью изданию The Sun.

«Темные» истории из прошлого Уайлдера

В прессе всплыли некоторые подробности личной жизни на заре профессиональной карьеры ныне непобедимого американца. В частности, сам боксер в интервью изданию The Mirror признался, что во времена отчаяния помышлял о самоубийстве. А британец Диллиан Уайт в комментарии телеканалу Sky Sports вспомнил случай из тренировочного лагеря Владимира Кличко, когда украинец «вырубил» еще молодого Деонтея в спарринге.

Первый бой

В первом поединке между боксерами, прошедший 1 декабря 2018 года, Фьюри уверенно вел по очкам, но дважды побывал в нокдауне (в 9-м и 12-м раундах), и в итоге судьи раздельным решением присудили ничью.

Букмекеры не видят фаворита

Ведущие украинские и зарубежные букмекеры не видят явного фаворита в предстоящем поединке. На победу Уайлдера коэффициенты колеблются от 1,87 до 1,93 (досрочно — 2,30−2,39, по очкам — 8,50−10,0), в то время как на Фьюри — от 1,90 до 2,01 (досрочно — 5,50−6,0, по очкам — 2,50−2,65).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, какой канал покажет в прямой трансляции на территории Украины бой Уайлдер — Фьюри.

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