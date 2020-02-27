Политика

Слухи о возможном назначении премьер-министром Тигипко или Хорошковского подрывают доверие избирателей к президенту. Люди поддержали перезагрузку власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. А сейчас им предлагают вернуться в эпоху «Партии регионов», ведь оба кандидата - олигархи из окружения Януковича. Они усилят позицию ОПЗЖ в парламенте и реанимируют старые коррупционные схемы.

Об этом на странице в Facebook заявил политический эксперт Павел Кутуев.

По словам эксперта, украинцы, поддержавшие команду Владимира Зеленского на выборах, голосовали за перезагрузку власти и новые лица в политике. Поэтому информация о возможной отставке Гончарука, а главное — о скандальных кандидатурах на его место, подрывает доверие людей к гаранту.

«Украинцы поддерживали Зеленского и „Слугу народа“, потому что верили в идею перезагрузки власти, потому что хотели избавиться от олигархического давления на страну. И правительство Гончарука, при всех за и против, эту идею оправдывает. Объективно. Им не хватает опыта. Но они работают как умеют, исходя из национальных интересов, а не под диктовку олигархов. Поэтому отставка Гончарука будет означать нарушение предвыборного обещания президента», — написал Кутуев.

Эксперт подчеркнул, что оба кандидата на пост нового главы правительства — олигархи, которые построили свой капитал, в том числе за счет приближенности к элите «Партии регионов». Поэтому назначение кого-то из них в Кабмин усилит пророссийскую позицию ОПЗЖ в парламенте и реанимирует старые коррупционные схемы.

«Тигипко или Хорошковский — это не просто усиление влияния олигархов в правительстве. Это олигархи во власти и реинкарнация «Партии регионов»! Хорошковский — партнер Фирташа, член правительства Азарова, соратник Януковича. Тигипко возглавлял предвыборный штаб Януковича в 2004 году.

Особенно радуются таким кандидатам сейчас в ОПЗЖ. Они бывших «однодумцев» точно не подведут и помогут усилить пророссийскую позицию в парламенте. А параллельно восстановить забытые коррупционные схемы. Пшонка — стайл, золотые батоны. Всё как в старые «добрые» времена, будто революции и не было", — написал эксперт.

Напомним, 25 февраля в СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука и назначении на его место бизнесмена и бывшего члена правительства Азарова Сергея Тигипко. Вторым кандидатом на должность главы правительства в СМИ назвали мультимиллионера и бывшего соратника Виктора Януковича Валерия Хорошковского. В Офисе президента информацию официально не подтверждают.

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