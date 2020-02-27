В курортной зоне Одессы сгорели десятки домов: подозревают поджог (фото)

Происшествия

В четверг, 27 февраля, в курортной зоне Одессы, на черноморском побережье в Киевском районе горели дома для отдыха («курени» рыбаков-любителей). Ранее в Затоке произошел пожар на базе отдыха «Мальта».

В региональном главке ГСЧС уточнили, что сообщение о пожаре по улице Шкиперской в Одессе, причал № 137, поступило в службу спасения «101» в 05:25. По словам очевидцев, «пылать начало где-то в половине шестого утра, огонь распространялся быстро, сгорело порядка двух десятков домиков».

«На месте происшествия, куда прибыли спасатели, выяснилось, что произошло возгорание домиков на площади 300 квадратных метров. Была реальная угроза распространения огня на рядом расположенные аналогичные жилые строения», — рассказали в спасательном ведомстве.

Несмотря на усилия 25 спасателей, подкрепленные 6 единицами спецавтотехники, понадобилось около трех часов, чтобы погасить пламя. Между тем, огонь «поглотил» 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Сейчас причина возгорания и конкретное количество выгоревших строений устанавливается.

Между тем одесситы, чьи дачные «курени» сгорели, убеждены: это был целенаправленный поджог. По их мнению, «просто зачищают» территорию для дальнейшего строительства в этой курортной местности.

Такое мнение местных жителей базируется на печальном опыте: в апреле 2017 года здесь же, на соседнем 133-м причале, неизвестные сожгли 25 домиков. Тогда версию умышленного поджога не отрицали ни спасатели, ни правоохранители.

Полиция даже открыла уголовное производство — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога (ч. 2 статьи 194 УК Украины).

Полиция пока не комментирует ЧП.

Ранее в Одессе масштабный пожар уничтожил склады с сигаретами и спиртом.

А два дня назад пожар охватил заповедную зону Нижнеднестровского национального природного парка.





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