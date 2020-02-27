Ажурные блины и налистники: легкие рецепты на Масленицу (фото)

Стиль жизни

Масленица продолжается. И выходные — лучшее время, чтобы приготовить блины и угостить ими семью и друзей. Рецептов в интернете много, но важно использовать те, что проверены. Тогда ваши старания не окажутся напрасными, и довольными останутся все — и вы, и ваши родные и близкие. К слову, у каждого могут быть свои вкусовые предпочтения. Кто-то обожает тонкие блины, кто-то — пышные оладьи. Одним по вкусу сладкие блинчики, другим — соленые. Что же касается начинки, здесь и вовсе вкусы могут разойтись. Есть любители блинов с мясом, а есть те, кто обожает творог. Причем одни — сладкий, с ванилью и изюмом, другие — соленый, с укропом и зеленым луком. Легкими рецептами блинов и налистников с «ФАКТАМИ» поделилась кондитер из Чернигова Елена Зиберт.

— Есть блины, а есть блинчики, и отличие их вот в чем, — говорит Елена Зиберт. — Блины кисловатые, готовятся на дрожжах, могут быть как тонкими, так и толстыми. Можно их делать и на молоке, и на воде, и на кефире.

Блинчики обычно подают на десерт, дрожжи в них не добавляют, как правило, они сладкие.

— Какой ваш любимый рецепт?

— Один из них — ажурные блины.

Ажурные несладкие блины Ингредиенты: 500 мл молока;

½ ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 яйцо;

1 желток;

1 ч. л. сухих дрожжей;

200 — 220 г муки;

3 ст. л. растительного масла. Приготовление: В теплое молоко добавить соль, сахар, яйцо и желток, взбить венчиком. Добавить дрожжи, просеянную муку, снова тщательно взбить венчиком, и оставить на час, накрыв полотенцем. Затем добавить растительное масло и тщательно перемешать. Жарить на среднем огне, для жарки первого блинчика немного смазать сковородку маслом, для всех остальных этого делать не нужно, хватит масла в тесте. Жарить с двух сторон. Для начинки берем творог, солим по вкусу, добавляем рубленую зелень. Также подойдет мясная или грибная начинка. Начинку укладываем по центру, формируем мешочек, завязываем длинной веточкой укропа. И приятного аппетита!

Ажурные блины можно начинить творогом с зеленью

— Красиво и вкусно! А как приготовить десертные блинчики к чаю или кофе?

— С удовольствием поделюсь рецептом.

Десертные блинчики Ингредиенты:

3 яйца;

3 ст. л. сахара;

3 ст. л. растительного масла;

щепотка соли;

1,5 ст. муки;

1 ст. кипятка;

1 ст. молока. Приготовление: Яйца, сахар, соль, масло взбить венчиком до однородности, добавить муку, продолжая взбивать. Затем добавить кипяток, продолжая перемешивать, а затем и молоко. Так как в тесте уже есть растительное масло, сковородку смазываем только первый раз, затем не нужно.

Десертные блинчики можно дополнить вареньем

— Многие обожают налистники.

— Это правда. Налистники — украинское и белорусское блюдо. Они тонюсенькие, потому что готовятся из очень жидкого теста, эластичные, а еще пресные: не сладкие и не соленые. Вкус им придает начинка. Приготовить их несложно.

Налистники Ингредиенты: 5 яиц;

5 ст. л. крахмала с верхом;

щепотка соли;

500 мл молока. Приготовление: Яйца, крахмал, соль слегка взбить венчиком, добавить молоко, продолжая взбивать. Тесто получается жидкое, жарим на сковородке, смазывая ее растительным маслом. Каждый раз, перед тем как жарить налистники, перемешиваем тесто, так как крахмал оседает на дно. Начинка может быть абсолютно любой, например творожная. Ингредиенты для начинки: 500 г творога;

4 ст. л. сахара;

ванилин на кончике ножа. Все перебить погружным блендером, и творожная начинка станет нежной, как крем. Промазать начинкой весь блин, свернуть трубочкой, и разрезать на 2 или 3 части.

Налистники – настоящее объедение

— Скоро Великий пост. Правда, что существуют рецепты постных блинов?

— Конечно. Вот один из них.

Блины ржаные постные Ингредиенты: 500 мл теплой воды;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли;

1,5 ч. л. сухих дрожжей;

4 ст. л. семян льна (не обязательно);

125 г ржаной муки;

125 г пшеничной муки. Приготовление: В теплую воду добавить сахар, соль, дрожжи, подождать 10 минут и добавить муку — ржаную и

пшеничную. Если хотим приготовить толстые блины — муки нужно добавить больше. Перемешать. Накрыть полотенцем. Через час, когда тесто поднимется, пожарить на сковородке, каждый раз смазывая ее растительным маслом.

Ржаные постные блины имеют необычный вкус

— Необычно!

— Такие блины можно есть и не в пост, тогда рекомендую их со сметаной. Это очень вкусно!

— Какие виды растительного масла можно использовать для приготовления блинов?

— Подсолнечное и оливковое рафинированное.

— А какой температуры должно быть молоко?

— Если тесто на дрожжах, то теплое. В остальных случаях — любое.

— У вас есть какие-то лайфхаки по приготовлению блинов?

— Блины готовятся элементарно просто. Если в процессе готовки видите, что тесто жидковатое, добавьте немножко муки, если, напротив, гуще, чем вам бы хотелось, можно добавить молока или воды. Блины трудно испортить. Потому-то так много рецептов, что, изменив слегка количество ингредиентов, мы получаем новые и новые блюда.

— Как лучше декорировать блины?

— Соленые блины можно украсить зеленью, красной икрой. Сладкие блинчики поливают вареньем, украшают ягодами и мятой. Подавать можно и те, и другие со сметаной.

— К слову, сырники — это ведь, по сути, сырные оладьи. Как вы обычно их готовите?

Сырники Ингредиенты: 400 г творога;

1 яйцо;

1 г ванилина;

3 ст. л. сахара;

3 ст. л. муки (если творог влажный, потребуется муки немного больше). Приготовление: Все соединить, сформировать шарики, присыпая ладони мукой, и слегка придавить. Жарить сырники на растительном масле. Подавать со сметаной, ягодами.

Сырники подают со сметаной, вареньем, сгущенным молоком

— Какие секреты приготовления вкусных сырников?

— Творог лучше выбирать не слишком влажный, вкусные сырники получаются из творога — 9-процентной жирности, но такие сырники будут и калорийнее. Творог должен быть обязательно свежим! Сырники подают со сметаной, вареньем, сгущенным молоком.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Здоровья и мира! Это главное.

Фото из альбома Елены Зиберт

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