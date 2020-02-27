Действовала бонусная система: полтавские врачи торговали рецептами на наркотики (фото)

Происшествия

Оперативники управления противодействия наркопреступности и криминальной полиции Полтавского отдела МВД приостановили деятельность частного медцентра, который работал под ширмой предоставления легальной медицинской помощи наркозависимым. По предварительным подсчетам, здесь за ноябрь-декабрь прошлого года здоровым пациентам были незаконно выданы рецепты на 12 тысяч доз наркотиков, на чем клиника заработала свыше 300 тысяч гривен, а стоимость купленных препаратов достигла почти 1 миллиона гривен. (Напомним, на днях в Ровно была задержана женщина, которая торговала наркотиками возле школы.)

— В организации деятельности наркологического центра подозревается главврач одного из городских медучреждений, — рассказал начальник ГУ НП в Полтавской области Иван Выгивский. - Установлено, что медперсонал клиники выписывал рецепты пациентам, не имеющим медицинских показаний к приему наркотических и сильнодействующих препаратов для получения заместительной поддерживающей терапии. Рецепт желающие могли получить во время так называемой консультации. «Услуга» стоила свыше 600 гривен. Деньги клиенты переводили на банковский счет медцентра.

Кроме того, в учреждении действовала так называемая бонусная система: за трех приведенных новых пациентов постоянные клиенты получали бесплатный рецепт на получение наркотического препарата в одной из аптек.

По выявленным фактам открыто уголовное производство по трем статьям УК Украины: «Незаконный сбыт наркотических средств», «Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ», «Подделка документов, бланков, сбыт или использование поддельных документов». Максимальные санкции, предусмотренные этими статьями, — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об уведомлении должностным лицам подозрения в совершении преступлений.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом полиция задержала группу наркодельцов, которые выращивали и сбывали элитную марихуану. Для своего преступного промысла жители Херсонщины приобрели загородный особняк.

«ФАКТЫ» писали также, что правоохранители блокировали деятельность группировки, организовавшей контрабандный ввоз из Европы крупных партий наркосодержащих веществ.

Фото — ГУ НП в Полтавской области

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