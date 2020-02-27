Деньги

Страхові премії “УНІКА Україна” в 2019 році досягли три мільярди гривень

Страхові премії небанківської фінансової групи «УНІКА Україна» (компанії «УНІКА» та «УНІКА Життя») у 2019 р. зросли на 11,6% до 3 023,5 млн грн. Консолідований прибуток групи до оподаткування склав 178,4 млн грн. («УНІКА» — 130,5 та «УНІКА Життя» — 47,9 млн грн.). Чистий прибуток групи після оподаткування склав 110,2 млн грн. (УНІКА 88,3 та УНІКА Життя 22,0 млн Грн.). Про це повідомила прес-служба «УНІКА Україна».

Страхові премії компанії УНІКА у 2019 році зросли на 5,4% до 2 152,2 млн грн.

По інформації прес-служби компанії, у 2019 році УНІКА підтримала позицію UNIQA Group щодо поступової декарбонізації, що призвело до виходу з деяких програм страхування. Натомість, обсяги премій було більш ніж компенсовано зростанням у добровільному медичному страхуванні, КАСКО, страхуванні від нещасного випадку, тощо.

Сума страхових виплат склала 1 688,9 млн грн. В 2018—2019 р. «УНІКА» здійснила одні з найбільших виплат в історії українського ринку: 1 637,8 млн грн. було сплачено корпоративному клієнту в короткі строки завдяки професійному врегулюванню та надійному перестрахуванню. Активи на 17,6% перевищили страхові резерви склавши 1 884,1 млн грн. Фактичний запас платоспроможності на 40,4% перевищує нормативний, що дозволяє виконувати зобов'язання перед клієнтами вчасно і в повному обсязі.

«Кожен співробітник UNIQA Insurance Group працює для того, щоб клієнти УНІКА в країнах, де представлена група, мали можливість жити захищено, краще та довше. Ми прагнемо бути на зв’язку з нашими клієнтами, діяти прозоро та ефективно, швидко та якісно врегульовувати страхові випадки», — сказала Олена Ульє, Голова правління СК «УНІКА».

По її словах, «УНІКА» фокусується на якості, особливо у врегулюванні. Загалом у 2019 р. асистанс обслугував 1,4млн. клієнтських звернень, з яких з медичного страхування — 1,1млн, з автострахування — 0,3млн. Компанія інвестує у розвиток цифрових каналів комунікації включаючи Кабінет клієнта для страхування та врегулювання та медичний додаток MyUNIQA для повного медичного обслуговування клієнтів.

Страхові премії УНІКА Життя у 2019 році зросли на 30,4% до 871,3 млн грн.

Страхові виплати склали 24,2 млн грн. Активи компанії зросли до 1 333,8 млн грн. Фактичний запас платоспроможності склав 433,5 млн грн. і перевищив нормативний у 10 разів.

«Перспективи має накопичувальне страхування життя. Наші клієнти відчули переваги цього виду страхування адже ми вже почали робити перші виплати. Клієнти були задоволені, оскільки протягом останніх, турбулентних 10−15 років, вони не втратили свої накопичення, а ще і компенсували валютні ризики та реалізували свої фінансові плани. Це реальні історії, і ми задоволені тим, що фінансово захищаємо і активно допомагаємо втіленню життєвих планів клієнтів», — сказав Володимир Симончук, Голова правління СК «УНІКА Життя».

Комплаєнс. УНІКА дотримується етичних стандартів ведення бізнесу та вимог законодавства, розцінюючи комплаєнс як конкурентну перевагу, що забезпечує прозорість та високу ділову репутацію.

Ризик-консалтинг для корпоративих клієнтів. УНІКА пропонує високоякісні сервіси з оцінки пожежної та технічної безпеки об’єктів власними сюрвеєрами, розробку рекомендацій для зменшення ймовірності настання збитків та їх розміру, що дозволяє зменшити вартість страхування та сприяти забезпеченню безперервної діяльності.

Захист даних клієнтів. УНІКА забезпечує захист особистих даних та конфіденційної інформації відповідно до законодавства та високих вимог групи UNIQA.

Думай зелено. УНІКА орієнтована на боротьбу з глобальним потеплінням, включаючи фокус на страхуванні об`єктів з виробництва відновлювальної енергії.

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