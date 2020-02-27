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Украина завоевала «бронзу» чемпионата Европы по биатлону (видео)
В четверг, 26 февраля, на чемпионата Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь), где Украина накануне завоевала «бронзу» и «серебро», проходят очередные гонки.
В одиночной смешанной эстафете нашу сборную среди 27 команд-участниц представляли Руслан Ткаленко и вице-чемпионка «Рождественской гонки» в этой дисциплине Анастасия Меркушина (на фото), которые ушли на дистанцию под 4-м стартовым номером.
Настя здорово отработала на первом этапе (ни одного промаха на «лежке» и один дополнительный патрон на «стойке») и передала эстафету второй. Руслан с одним доппатроном на первом рубеже и при чистой стрельбе на втором и вовсе завершил свой отрезок дистанции лидером.
На третьем этапе Меркушина отстрелялась без промахов из положения лежа и с двумя осечками на «стойке» пришла к финишу лидером к крошечным перевесом над Норвегией, Германией и Австрией.
Руслан на решающем этапе эстафеты использовал два запасных патрона на первой стрельбе и один — на второй и все-таки привел Украину на пьедестал почета. Ткаленко и Меркушина — бронзовые призеры чемпионата Европы (+11,8; 0+7).
«Золото» европейского первенства досталось Норвегии (47:12,2; 0+12), а «серебро» — Германии, которая опередила Украину всего на 0,3 секунды (+11,5; 0+5).
Видео одиночной смешанной эстафеты смотрите по этой ссылке.
Отметим, что во второй гонке соревновательного дня — классической смешанной эстафете (прямая трансляция на «UA: Перший» в 16:00) — Украину под 4-м номером среди 22 команд представят Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины завоевала «бронзу» в эстафете на ЧМ в Антхольце.
Фото biathlon.com.ua
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