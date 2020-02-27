Провалились под лед: на Донетчине полицейский спас тонувших в реке детей

Происшествия

В селе Селидовое Донецкой области в речке едва не утонули двое детей — 13-летний Дмитрий и его 9-летний тезка. Младший решил походить по льду и не рассчитал, что сейчас, во время оттепели, лед совсем тонкий. Мальчик провалился в воду и выбраться уже не смог. Его попытался вытащить друг, 13-летний Дима. Он вспомнил, как отец-рыбак советовал ему действовать в таких ситуациях: лечь на лед и подползти к утопающему. Но тонкий лед не выдержал даже такой нагрузки и проломился. Теперь уже двое детей барахтались в полынье, с каждой секундой теряя силы. (На днях под Хмельницком подобная прогулка ребенка по тонкому льду закончилась трагедией.) Помощь к мальчикам пришла неожиданно: мимо как раз проезжал полицейский.

— Я оказался на месте происшествия совершенно случайно, — объясняет «ФАКТАМ» сотрудник Селидовского районного отделения Национальной полиции в Донецкой области Петр Москаленко. — У меня был выходной, поехал проведать родителей. А когда возвращался на своей машине домой, на противоположном берегу речки, мимо которой проезжал, увидел двух детей, которые провалились под лед. Там еще была их соседка, она выбежала из дома и безуспешно пыталась помочь детям. Я подъехал ближе, быстро отцепил от своей сумки длинную шлейку, и с ней побежал к воде. Ребятам там было глубоко, с головой. К тому же они сильно паниковали. Я зашел по шею и по одному вытащил мальчиков сначала на лед, а по нему уже на берег. Женщина, хоть и была очень замерзшая, сказала, что медицинская помощь ей не требуется, ушла домой. А мальчиков я отвез в больницу на своей машине.

Врачи приемного покоя сообщили журналистам, что мальчиков доставили к ним очень замерзшими. И что если бы детям не оказал помощь подоспевший на выручку полицейский, «купание» закончилось бы гораздо хуже. Благодаря сотруднику полиции они живы и здоровы.

Петр Москаленко, 9-летний Дима и его мама

— В тот день сын пошел на речку гулять, — рассказала мама младшего мальчика Ирина. — И, видно, наступил туда, куда не надо было. Провалился. Мне потом в полиции объяснили, что ему пытался помочь его друг, тоже Дима, но тоже пошел под лед. А третий мальчик Максим побежал звать на помощь. Узнав обо всем, я ужасно перепугалась, всю ночь потом не спала. Страшно представить, что могло бы быть. Спасибо им всем огромное — и ребятам, и сотруднику полиции — за то, что мой сыночек жив.

— Меня по телефону благодарили родители мальчиков, — продолжает Петр Москаленко. — Но я не вижу в своем поступке ничего особенного. На моем месте так поступил бы не только любой полицейский, но и любой отец. У меня самого 8-летний ребенок, долгожданный, любимый. Разве мог я, видя, что другие дети погибают, просто пройти мимо? Надо признать, в моей жизни это первый случай спасения на воде. Хорошо, что я оказался в нужном месте в нужное время. И детей спас, и сам остался в порядке. Отогрелся в душе, жена чаем отпоила, и сегодня, через два дня после происшествия, я уже вышел на дежурство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о трагедии в Херсонской области. В поселке Ивановка провалились под лед мужчина и его 5-летний сын. Отца мальчика спасти не удалось.

А в Харьковской области только за один день, 22 февраля, утонули два человека, решившие порыбачить на тонком льду.

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