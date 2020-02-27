Без них не обойтись: названы топ-5 бьюти-средств весеннего сезона

Стиль жизни

Огромное количество рекламы, всевозможные предложения модных блогеров и рекомендации подруг — сегодня в разнообразии информации о косметике можно просто потеряться. С приходом весны косметологи советуют уделить особое внимание своей внешности и во многом поменять свой привычный набор средств для красоты. Кожа, как и весь организм требует восстановления после периода холодных ветров и низких температур. Известный бьюти-эксперт программы «Ранок з Україною» («Украина»), визажист-стилист Ната Нисс рассказала «ФАКТАМ» о трендах в весеннем макияже, приемах, которые помогут восстановлению кожи, назвав топ-5 бьюти-средств для сияющего внешнего вида.

— Ната, считается, что главное условие хорошего внешнего вида — насытить и увлажнить кожу кремом.

— В этом смысле ничего не меняется. Правда, некоторые визажисты обычно советуют перед нанесением макияжа использовать специальную базу. Но теперь все это можно делать с помощью сыворотки. По консистенции она гораздо тоньше, поэтому и гораздо глубже проникает в кожу. Такой прием помогает качественному нанесению макияжа. Единственное, что надо помнить — подбирать сыворотку стоит под тип вашей кожи и исходя из проблемы, которую хотите решить.

На самом деле, сыворотки предназначены для того, чтобы просто более глубоко насытить кожу питательными веществами, витаминами, минералами и незаменимыми аминокислотами. Кстати, это средство прекрасно подходит и для осветления кожи, более глубокого ее увлажнения и уплотнения.

— Значит, после сыворотки можно сразу приступать к нанесению макияжа?

— Конечно! Кстати, не забудьте посмотреть на состав средства — хорошая сыворотка не должна содержать кислоты. После того, как вы ее использовали, можно наносить тональную основу или пудру. Единственное, я бы посоветовала сначала подкрасить зону вокруг глаз вторым модным «девайсом» этого сезона — консилером.

— Как он работает?

— Консилер — это уникальное средство для маскировки любых недостатков на лице. Его использовали и раньше, но делали это консилером бежевых или желтых оттенков, да еще и плотных текстур, поэтому лицо выглядело не очень аккуратно. Сейчас же визажисты считают, что лучше перекрывают синяки под глазами гелевые консилеры лососевых оттенков.

— Какие это цвета?

— Розовый, персиковый или лососевый. Именно они максимально красиво освежат зону вокруг глаз, придадут выразительность взгляду. Только надо учитывать, что консилер следует наносить очень легко, одним пальчиком, «вбивая» его в зону вокруг глаз. В этом случае никто и не заметит, что вы использовали какое-то специальное средство, а ваши глаза просто засияют!

— Какое средство для макияжа вы бы назвали основным в новом сезоне.

— Как и в прошлом, представительницам прекрасного пола в этом году не обойтись без румян! Ими можно завершить практически весь макияж. Только представьте, что теперь глаза, скулы и губы красят тоже румянами! Этот тренд к нам пришел от кореянок — известно, что они очень следят за своей кожей и лицом, считаясь законодательницами в мире модной косметики. К тому же подход к румянам, как универсальному средству, мне нравится еще и тем, что таким образом можно отлично сэкономить, не покупая отдельно тени, помаду и румяна.

— Какие цвета румян находятся в тренде?

— Вышли из моды коричневые, бордовые и красные оттенки. Правда, не стоит откладывать их слишком далеко — мода достаточно переменчива. Сейчас в тренде оттенки кораллового, персикового цветов с намеком на розовые. По крайней мере, они максимально освежат ваше лицо.

— Какой тушью теперь красят звездные визажисты?

— О! Это и есть четвертая бьюти-«штучка», которой пользуется практически вся звездная богема — коричневая тушь. Благодаря цвету она смотрится очень натурально, создавая нежный и мягкий макияж. Стрелки тоже лучше рисовать не черным, а коричневым карандашом. Такой выбор идеально подойдет блондинкам и русым, а вот брюнеткам я бы советовала просто красить реснички тушью дважды — тогда цвет будет насыщеннее.

— Известно, что инъекционные методы увеличения губ уже не в моде. Но, что делать тем, кто все же хочет визуально обратить на них внимание?

— Да, неестественно припухлые губы уже уходят в прошлое. Люди стали больше ценить натуральность, простоту. Это касается не только решения «колоть или не колоть», но и выбора цвета помады. Безусловно, красные оттенки никто не собирается отменять. Известно, что они могут «сделать» лицо ярче. Но не стоит забывать, что такая помада хороша на вечеринке, каких-нибудь светских мероприятиях, но не для повседневной «носки». Для того, чтобы визуально увеличить губы, достаточно обратить внимание на маску для губ.

— Вместо помады?!

— Именно! Она обладает двумя уникальными свойствами — увлажняет и визуально увеличивает губы. Маску по правилам наносят на ночь, но на самом деле ходить с ней можно весь день. Просто такое средство обладает достаточно уникальной текстурой — маска не расплывается — она очень стойкая. К тому же, держится лучше любого блеска. Поэтому смело можете ее использовать, как альтернативу косметическому средству для губ, в том числе помаде.

Ранее известный стилист Ильяс Сахтара рассказал «ФАКТАМ» о модной одежде весеннего сезона.

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