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Украина окончательно избавилась от росТВ: запрещены последние вещавшие телеканалы
В Украине запретили ретранслировать три российских телеканала. «Еврокино», «Топшоп ТВ» и «Зоопарк» изъяты из списка разрешенных к показу в кабельных сетях. Такое решение принял Нацсовет по телевидению и радиовещанию.
На заседании отмечалось, что все три телеканала созданы и зарегистрированы в РФ, там же получили лицензию и туда же платят налоги, вещают исключительно на русском языке. Поэтому решение о пополнении списка запрещенных телеканалов было принято единогласно.
Члены Нацсовета вспомнили, что еще в 2015 году Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал бороться с российской информационной агрессией в СМИ. Тогда Нацсовет решил приостановить выдачу разрешений на трансляцию программ, созданных российскими резидентами.
Напомним, несмотря на решение о запрете российских телеканалов, в Украине у потребителей все равно остались способы обойти ограничения через тюнерыстарого образца.
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