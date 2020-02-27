Украина окончательно избавилась от росТВ: запрещены последние вещавшие телеканалы

Украина

В Украине запретили ретранслировать три российских телеканала. «Еврокино», «Топшоп ТВ» и «Зоопарк» изъяты из списка разрешенных к показу в кабельных сетях. Такое решение принял Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

На заседании отмечалось, что все три телеканала созданы и зарегистрированы в РФ, там же получили лицензию и туда же платят налоги, вещают исключительно на русском языке. Поэтому решение о пополнении списка запрещенных телеканалов было принято единогласно.

Члены Нацсовета вспомнили, что еще в 2015 году Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал бороться с российской информационной агрессией в СМИ. Тогда Нацсовет решил приостановить выдачу разрешений на трансляцию программ, созданных российскими резидентами.

Напомним, несмотря на решение о запрете российских телеканалов, в Украине у потребителей все равно остались способы обойти ограничения через тюнерыстарого образца.

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