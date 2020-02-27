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Нацсовет оштрафовал "медведчуковский" телеканал за "распространение языка вражды"
На телеканал NewsOne был наложен штраф за язык вражды и ненависти. Такое решение принял Нацсовет по телерадиовещанию по результатам внеплановой проверки.
Регулятор пришел к выводу, что в эфире телеканала 5 ноября 2019 года, а именно в программе «Я так думаю» Руслана Коцабы прозвучали пропагандистские нарративы, созвучные с официальной позицией России, а также манипулирование фактами.
Нацсовет проконсультировался со специалистами медиаотрасли. Те согласились, что нарушения имели место. «Присутствуют признаки языка вражды в отношении участников АТО/ООС и участников Революции достоинства. Также телеканал в этом выпуске передачи не придерживался требований достоверности представления информации», — говорится в заключении.
Кроме предупреждения, телеканалу был выписан штраф в размере 105 625,50 грн. Сумма рассчитывалась как 25% лицензионного сбора. Заплатить штраф следует в 30-дневный срок.
Напомним, телеканал связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком. Летом 2019 года Нацсовет уже проводил проверку вещателя и выявил признаки разжигания вражды и ненависти. По итогам ревизии был поставлен вопрос о возможности лишить телеканал лицензии.
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