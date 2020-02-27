Аграрии призывают упростить доступ к инновационным СЗР

Наука и технологии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины не поддерживает принятие законопроектов № 2548 и № 2289 в части упрощения ввоза в страну образцов новейших препаратов — средств защиты растений (СЗР) для проведения государственных испытаний, так как действующая система исследований пестицидов не является эффективной. Об этом сообщает «AgroPоrtal».

«Позиция Минэкоэнерго заключается в том, что субъекты исследований имеют слабую, иногда очень устаревшую материально-техническую базу, принципы их аккредитации непонятны. Поскольку Минэкоэнерго является центральным органом исполнительной власти, формирует и реализует государственную политику в сфере охраны окружающей среды, главной задачей которого является защита окружающей среды и связанного с этим права народа Украины на безопасное существование, мы не можем снизить существующий барьер риска, не будучи уверенными в том, что система допуска препаративных форм на рынок гарантирует защиту от вредных и некачественных пестицидов», — отметил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский.

При этом он соглашается, что в законопроектах есть много положительных предлагаемых изменений: «Это отмена устаревших норм, приведение регулирования в соответствие с действующим законодательством ЕС, уточнение терминологического аппарата и др.«

По его словам, ведомство до конца текущего года должно привести систему исследований пестицидов в соответствие с лучшими мировыми практиками, чтобы обеспечить объективность, беспристрастность и независимость оценки.

В то же время председатель комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский считает, что ни о какой экологической проблеме речь не идет: «Как раз наоборот, экологическую проблему имеем из-за блокирования инновационных продуктов нового поколения».

Он обращает внимание, что образец отдельного препарата для проведения исследований ввозится в очень ограниченном количестве — от нескольких сотен грамм до нескольких килограммов. При этом сельскохозяйственная продукция, полученная в результате проведения полевых испытаний пестицидов и агрохимикатов, уничтожается.

Доступ к новинкам хотят иметь и сами аграрии. «В этом году мы закладываем демонстрационный полигон площадью 16 га, где планируем испытывать СЗР, удобрения, семена. Нам интересны новые СЗР и мы бы хотели иметь к ним свободный доступ. Самим выбирать, чем и как улучшать свой урожай», — говорит директор компании «Кусто Агро Фарминг» Владимир Серый.

Его поддерживает главный агроном аграрной компании «ИМК» Александр Гирман. «Длительное применение тех же действующих веществ приводит к возникновению устойчивых видов вредных организмов и накоплению в объектах окружающей среды. Поэтому применение инновационных и более безопасных действующих веществ является чрезвычайно важным», — цитирует специалиста профильное издание AgroPortal.

Поддержку законодательным изменениям выражают в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Это создаст более современное и надлежащее регулирование отношений в сфере обращения с пестицидами.

«Доступ к инновационным СЗР является критическим для развития аграрного бизнеса, — говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. — С 2010 года валовое производство АПК выросло на 45 процентов. Это было в основном обеспечено растениеводством и увеличением урожайности. Вклад СЗР в урожайность составляет 25−30%. Поэтому фактически у нас этот рост за 9 лет на треть обеспечен как раз использованием инновационных СЗР».

Между тем в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) констатируют, что с 2016 года в Украину зашло максимум 2−3 действующих вещества. Зато регистрируются преимущественно копии, генерические препараты, или происходит расширение регистрации уже известных веществ.

«Очевидно, что текущая ситуация на рынке СЗР выгодна для определенных кругов заинтересованных лиц, что привело к откровенной дискриминации и недобросовестной конкуренции на рынке СЗР. Однако от подобных действий выигрывает одна — максимум три компании, а проигрывает все сельское хозяйство государства», — говорит руководитель агрохимического направления ЕБА Виктор Погорелый.

По его словам, ограничение доступа к передовым мировым разработкам в сфере защиты растений уже становится узким местом, которое будет притормаживать развитие аграрного сектора.



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