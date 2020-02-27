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Происшествия

Во Львове вооруженный налетчик в маске очень быстро ограбил «ШвидкоГроші» (видео)

21:21 27 февраля 2020 104
ограбление
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Во Львове вечером 27 февраля дерзко ограбили отделение «ШвидкоГроші» — фирмы, занимающейся «быстрыми кредитами». Мужчина, угрожая сотруднице пистолетом, забрал 20 тысяч гривен из кассы и сбежал. Случилось это в отделении на улице Госпитальной.

Полиция просит всех находившихся в данном районе помочь информацией о грабителе. Пострадавшая смогла вспомнить лишь, что мужчина был высокого роста, одет в темную куртку с капюшоном и черные джинсы, а лицо скрывал за бело-зеленой маской.

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал видео с места преступления.


Напомним, накануне в Киеве было совершено нападение на отделение «Новой почты». В том случае налетчик аналогично скрывал лицо под медицинской маской и угрожал чем-то похожим на пистолет.

Фото varta1.com.ua

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