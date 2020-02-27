- 21:21 Во Львове вооруженный налетчик в маске очень быстро ограбил «ШвидкоГроші»
- 21:18 В Киеве начали внедрять ученический е-билет: как это происходит
- 21:14 «Бенфика» – «Шахтер»: где смотреть онлайн ответный матч Лиги Европы
- 20:52 Эпидемия коронавируса: глава ВОЗ предостерег страны мира от "роковой ошибки"
- 20:21 Канада официально отказалась обеспечивать охрану принца Гарри и Меган Маркл
- 20:10 Без них не обойтись: названы топ-5 бьюти-средств весеннего сезона
- 20:02 На Донбассе снова обстрелы, погиб украинский военный
- 19:58 Атака на горсовет Жмеринки: полиция рассказала подробности
- 19:55 «Бенфика» — «Шахтер»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы
- 19:54 Под Одессой 12-летняя школьница избила сверстницу: подружки снимали на телефоны
- 19:50 В Киеве на проспекте Победы частично ограничат движение: что важно знать водителям
- 19:28 Прослушка Гончарука: суд признал незаконным обыск, проведенный СБУ у журналиста «плюсов»
Во Львове вооруженный налетчик в маске очень быстро ограбил «ШвидкоГроші» (видео)
Во Львове вечером 27 февраля дерзко ограбили отделение «ШвидкоГроші» — фирмы, занимающейся «быстрыми кредитами». Мужчина, угрожая сотруднице пистолетом, забрал 20 тысяч гривен из кассы и сбежал. Случилось это в отделении на улице Госпитальной.
Полиция просит всех находившихся в данном районе помочь информацией о грабителе. Пострадавшая смогла вспомнить лишь, что мужчина был высокого роста, одет в темную куртку с капюшоном и черные джинсы, а лицо скрывал за бело-зеленой маской.
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич опубликовал видео с места преступления.
Напомним, накануне в Киеве было совершено нападение на отделение «Новой почты». В том случае налетчик аналогично скрывал лицо под медицинской маской и угрожал чем-то похожим на пистолет.
Фото varta1.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»