Происшествия

В жуткой аварии на Кольцевой в Киеве погибли два человека: эксклюзивные фото с места трагедии

В четверг вечером в столице на перекрестке Новой кольцевой дороги и улицы Газопроводной произошло столкновение Audi Q8 и Škoda Fabia. Ранее в Днепре легковушка влетела в колонну военной техники. ДТП попало на видео.

Согласно предварительной информации водитель Škoda двигалась от площади Шевченка и на перекрестке намеревался повернуть налево на Газопроводную.

Audi же направлялась в сторону Оболони. Незавершенный маневр оказался смертельным не только для сорокалетнего водителя, но и пассажира Škoda Fabia.

Последнего выбросило из машины. Оба транспортных средства отлетели от места удара почти на сотню метров. Водитель Audi госпитализирован. На месте ДТП работали спасатели.

Следует отметить, что при подобных обстоятельствах происшествия на этом перекрестке происходят регулярно.

Ранее в Киеве возле станции метро «Бориспольская» полный пассажиров микроавтобус на скорости врезался в фуру. Водитель маршрутки и одиннадцать пассажиров получили травмы.

Фото автора



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter