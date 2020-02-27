Мир

Китай собирается отправить в Пакистан "биологическое оружие" — 100 тысяч уток: зачем это нужно

Китай может направить в Пакистан необычное «биологическое оружие» — партию из ста тысяч уток. Птицы должны помочь пакистанцам справиться с небывалым нашествием саранчи. Насекомые уже повредили посевы хлопка, а теперь угрожают уничтожить урожай зерновых. В феврале Пакистан был вынужден объявить чрезвычайное положение.

Сам Китай уже более двадцати лет использует уток для борьбы с вредителями. Птицы помогли сохранить посевы в районе Синьцзян, когда регион пострадал от саранчи. Исследования подтвердили, что использовать уток дешевле и безопаснее, чем обрабатывать поля пестицидами. Одна птица способна съесть более двухсот вредителей за день.

Как сообщает агентство «Синьхуа», сейчас в Пакистане продолжает работать миссия специалистов из Китая. Группа выяснила, что угроза от саранчи отнюдь не преувеличена. В прошлом году насекомых-вредителей заметили в пустынных районах в провинции Тхарпаркар. Несколько месяцев назад саранча повредила 12 млн гектаров посевов. В ближайшее время ожидается новое нашествие.

Впрочем, в Китае говорят, что окончательное решение по поводу уток еще не принято. The Guardian цитирует профессора Чжана Лонга из Китайского сельскохозяйственного университета. Ученый уверен, что идея с утками — не слишком хороша, поскольку в Пакистане им будет слишком жарко. Кроме того, водоплавающие птицы будут страдать без водоема и в условиях дефицита влаги.

Напомним, ранее с невиданным до сих пор нашествием саранчи столкнулись жители Африки. А летом 2019 года саранча была замечена на Донбассе на пустырях, на месте пересохших прудов.

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