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Украинские моряки терпят бедствие на арестованном у берегов «коронавирусного» Китая судне (фото)
Посреди реки Янцзы у берегов Китая, неподалеку от провинции Ухань — эпицентра коронавирусной инфекции — длительное время стоит под арестом судно New Orion (собственник — фирма Vercania Holding LTD, центральный офис которой находится на Кипре). На борту балкера, который ходит под флагом Камеруна, фактически терпят бедствие 22 украинских моряка.
У них истекли сроки рабочих контрактов, а судовладелец не выплачивает зарплату и не присылает сменный экипаж. На исходе топливо, заканчиваются запасы воды, еды и медикаментов. Один из членов экипажа нуждается в квалифицированной медпомощи, не исключено, что хирургической — у него грыжа. Судовладелец обещал отвезти его в больницу еще в декабре прошлого года…
Несмотря на обращения в МИД, за это время никто не вышел на связь с моряками. «Общее психологическое состояние брошенного экипажа близко к критическому, детонатором взрывоопасной ситуации является дальнейшее равнодушие и бездействие ответственных лиц. Только высокий профессионализм моряков и противостояние трудностям не дает этому детонатору сработать. Однако не следует забывать, что всему есть предел», — сообщают моряки.
Ситуация критическая. Из-за того, что заканчивается топливо, практически не работает отопление. Сейчас в китайской провинции, где стоит балкер, достаточно прохладно — дневная температура +5, а ночью иногда опускается и до 0 градусов.
По причине дефицита энергоснабжения моряки не могут полноценно зарядить мобильные телефоны и, следовательно, лишены связи. Зарплату им не выплачивают уже четыре месяца: у них нет денег, чтобы «бросить все» и самим добираться в Украину.
Как стало известно, судно зашло в Китай и выгрузило листовой металл для проката в порту, после чего встало на рейд на реке Янцзы. Буквально через пару дней китайские власти арестовали балкер, так как судовладелец не расплатился с местной компанией за прошлый ремонт судна. С тех пор New Orion остается на якорной стоянке, а команда лишена возможности сойти с арестованного судна на берег.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в канун Нового года у берегов Камеруна украинский моряк попал в плен к пиратам.
А в Эгейском море спасли украинских моряков с судна New Leo, которое попало в сильной шторм.
Напомним, родственники задержанных и осужденных в Ливии членов экипажей грузовых судов «Рута» и Captain Khayyam просят вернуть домой украинских моряков.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.