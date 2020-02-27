Спорт

«Арсенал», «Аякс» и «Порту» вылетели из Лиги Европы: видеообзоры матчей

На стадионах Старого Света состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которых определились только 15 из 16 счастливчиков, продолжающих борьбу за трофей.

Одна встреча — «Зальцбург» — «Айнтрахт» (первый матч — 1:4) — была перенесена на 28 февраля из-за надвигавшегося на Зальцбург шторма с порывами ветра до 120 км/час.

Отметим, что на столь ранней стадии плей-офф из турнира вылетели именитые «Арсенал», «Аякс», «Бенфика», «Порту» и «Селтик».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

«Бенфика» (Португалия) — «Шахтер» (Украина) — 3:3 (Пицци, 9, Рубен Диаш, 36, Рафа Силва, 47 — Рубен Диаш, 12, в свои ворота, Степаненко, 49, Алан Патрик, 71). Первый матч — 1:2.

«Интер» (Италия) — «Лудогорец» (Болгария) — 2:1 (Бераги, 32, Лукаку, 45+4 — Каули Соуза, 26). Первый матч — 2:0.

Встреча на миланском стадионе «Джузеппе Меацца» из-за угрозы распространения коронавируса по решению УЕФА прошла без зрителей. При этом футболисты «Лудогорца» прилетели на игру в Италию в масках.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Брюгге» (Бельгия) — 5:0 (Бруну Фернандеш, 27, с пенальти, Игало, 34, Мактоминей, 41, Фред, 82, 90+3). На 23-й минуте удален Дели («Брюгге»). Первый матч — 1:1.

Защитник бельгийцев и сборной Украины Эдуард Соболь провел поединок на «Олд Траффорд» на скамейке запасных.

«Севилья» (Испания) — «Клуж» (Румыния) — 0:0. На 90+1-й минуте удален Бордеяну («Клуж»). Первый матч — 1:1.

«Селтик» (Шотландия) — «Копенгаген» (Дания) — 1:3 (Эдуар, 83, с пенальти — Сантос, 51, Фальк, 85, Н"Дой, 88). Первый матч — 1:1.

«Аякс» (Нидерланды) — «Хетафе» (Испания) — 2:1 (Данило Перейра, 10, Оливера, 53, в свои ворота — Мата, 5). Первый матч — 0:2.

«Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Спортинг» (Португалия) — 4:1 в дополнительное время (Шкртел, 31, Алексич, 45, Вишча, 90+2, 119, с пенальти — Вьетто, 68). Первый матч — 1:3.

«Брага» (Португалия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:1 (Кент, 61). Первый матч — 2:3.

Команда из Глазго, возглавляемая знаменитым экс-футболистом «Ливерпуля» и сборной Англии Стивеном Джеррардом, пробилась в 1/8 финала Лиги Европы впервые с 2011 года.

«Гент» (Бельгия) — «Рома» (Италия) — 1:1 (Дэвид, 25 — Клюйверт, 29). Первый матч — 0:1.

В стартовом составе второй команды чемпионата Бельгии играли футболисты сборной Украины Игорь Пластун (покинул поле на 80-й минуте) и Роман Безус, отметившийся в середине первого тайма шикарной голевой передачей и замененный на 66-й минуте.

Команда бывшего наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки и экс-горняка Генриха Мхитаряна, записавшего в свой актив результативный пас, прошла дальше.

«Мальме» (Швеция) — «Вольфсбург» (Германия) — 0:3 (Брекало, 42, Херхард, 65, Виктор, 69). Первый матч — 1:2.

ЛАСК (Австрия) — АЗ (Нидерланды) — 2:0 (Рагуц, 44, с пенальти, 50). На 88-й минуте удален Визингер (ЛАСК). Первый матч — 1:1.

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 в дополнительное время (Обамеянг, 113 — Сиссе, 53, Аль-Араби, 120). Первый матч — 1:0.

Именитый лондонский «Арсенал» после победы в первой встрече в Пирее опозорился на родном «Эмирейтс». Казалось, когда Обамеянг на 113-й минуте классным ударом ножницами сравнял счет, лондонцы пробьются в следующий раунд турнира. Но не тут-то было: на 120-й минуте греки забили второй мяч и сотворили сенсацию.

«Базель» (Швейцария) — АПОЕЛ (Кипр) — 1:0 (Фрай, 38, с пенальти). Первый матч — 3:0.

«Порту» (Португалия) — «Байер» (Германия) — 1:3 (Марега, 65 — Аларио, 13, Демирбай, 50, Хаверц, 58). Га 85-й минуте удален Соарес («Порту»). Первый матч — 1:2.

«Эспаньол» (Испания) — «Вулверхэмптон» (Англия) — 3:2 (Кальери, 16, 57, с пенальти, 90+1 — Траоре, 22, Догерти, 79). Первый матч — 0:4.

Жеребьевка пар 1/8 финала состоится 28 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за коронавируса отменили поединки чемпионата Италии.

Фото ФК «Аякс»

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