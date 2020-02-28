Зима напоследок порадует теплом: синоптики уточнили прогноз на конец февраля

Украина

Последние дни февраля обещают быть теплыми. В южных и восточных регионах жителям советуют быть готовыми к усилению ветра. А 29 февраля возможен дождь в ряде центральных областей и на юге.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 28 февраля ожидается сильный ветер в восточных областях, а также в отдельных районах Херсонской и Запорожской. Порывы будут достигать 15−20 м/с. На западе и на востоке из-за проходящего циклона возможен дождь с мокрым снегом, но в целом день будет теплым — до +5…+7 градусов, на юге до +9.

Последний день зимы — 29 февраля — будет еще теплее. К полудню по всей Украины воздух прогреется до +7…+9 градусов. Осадки возможны в южных областях, а также в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской.

Напомним, в Украинском гидрометцентре уже составили прогноз на начало марта. Погода обещает быть контрастной: пока на юге будет тепло до +11 градусов, на Правобережье возможен мокрый снег.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter