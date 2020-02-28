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Происшествия

На помощь ворам пришел полицейский? Боец ВСУ рассказал о преступной схеме на киевском вокзале

8:30 28 февраля 2020 145
вокзал
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Карманники, промышляющие в Киеве в районе Южного железнодорожного вокзала, обзавелись сильными покровителями. Когда ворам пытаются противостоять, на помощь криминалитету приходят люди, представляющиеся сотрудниками полиции. О вопиющем случае в столице рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

«Железнодорожный вокзал. Стая красавчиков ромов выбегает из КFC после кражи, на полной скорости за ними гонятся ребята из „Муниципальной стражи Киева“ во главе с Сергеем Бондарем и „зажимают“ их в магазине через дорогу. Сразу к Сергею подходит „сотрудник МВД“ в штатском», — рассказал офицер.

Мужчина, назвавшийся представителем полиции, предложил тут же на месте «решить вопрос».

«Грабят спокойно людей и чувствуют себя свободно, а оборотень их прикрывает, — констатировал Штефан. — Вот почему никто, никогда и ничего там не делает».

Напомним, жертвами карманников на вокзале становились даже народные депутаты. Кроме того, воровки неоднократно попадали на записи с камер наблюдения. А в 2018 году шестерым полицейским со станции «Киев-Пассажирский» объявлено подозрение в содействии вокзальным кражам. Тем не менее, операции по противостоянию вокзальным ворам каждый раз заканчивались безрезультатно.

Фото Анатолий Штефан «Штирлиц"/Facebook

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