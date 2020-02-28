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В Киеве состоится товарищеский матч по бадминтону Украина – Болгария
1 марта, в киевском ТРЦ «Lavina Mall» пройдет дружеский поединок по бадминтону между сборными Украины и Болгарии. Сильнейшие бадминтонисты этих стран будут соревноваться в преддверии чемпионата Европы по бадминтону, который впервые состоится в Киеве уже в апреле.
Мероприятие объединит чемпионов Украины и Болгарии, участников Олимпийских игр, среди которых призер юношеской Олимпиады и любители бадминтона. Приглашенной звездной гостьей будет певица Tarabarova.
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