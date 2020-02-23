28 февраля 2020

Первый раз я побывал в знаменитом Кельнском соборе в начале 90-х годов. Но до сих пор хорошо помню потрясение от увиденного. Высоченные узорчатые шпили, грандиозный масштаб архитектурного сооружения, вызывающий порой сомнение в том, что все это могло быть создано руками человека, старинные росписи стен, многоцветные сюжеты огромных витражей, тонкая резьба деревянных фигур — все это порождало тихий восторг, заставляя душу испытывать трепет перед могуществом человеческого таланта и величием божественного присутствия. За минувшие с того времени годы в каких только уникальных храмах не довелось мне побывать, но Кельнский собор в воспоминаниях о них всегда стоит особняком, как редкий образец чего-то абсолютно невероятного и неповторимого.

Кстати, сегодня, в Германии отмечают день рождения великого немецкого архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера, которому как раз и принадлежит слава человека, завершившего строительство Кельнского собора. Родившись 28 февраля 1802 года, будущий зодчий получил специальное образование сначала в строительном училище в Бреслау, а затем в Архитектурной академии в Берлине. Он тогда еще не представлял, какую редкую историческую миссию уготовила ему судьба. Долгих 400 лет простоял недостроенным собор, сооружение которого началось еще в 13-м веке. Чего в нем только не было за этот период. Дошло до того, что войска Наполеона одно время даже держали там склады сена для своих лошадей.

Но именно благодаря таланту Эрнста Цвирнера строительство величественного собора было возобновлено и доведено практически до стадии завершения. Всего каких-то нескольких лет не хватило зодчему, чтобы довести дело всей своей жизни до конца. Закончить строительство суждено было уже ученику Цвирнера Фойгтелю.

К моменту открытия собора высота его шпилей достигала 157 метров, что позволило ему на протяжении 4 лет считаться самым высоким зданием на планете. В храме в ясный день необыкновенно светло, он бывает буквально залит солнечным светом. Это потому что при общей площади собора 7914 метров площадь всех его окон составляет почти 10 тысяч метров! Здесь, кстати, установлен самый крупный в мире действующий колокол. Его вес — 24 тонны, а отлит он был в 1923 году.

Многим известна история разрушительных бомбардировок, в результате которых в конце Второй Мировой войны авиация союзников буквально стерла с лица земли весь Кельн. И только собор остался целым и невредимым. По негласному соглашению летчики не бомбили его, поскольку он являлся для них самым важным ориентиром на местности… Кстати, в наше время ежегодное содержание Кельнского собора (официально именуемого Собором Святых Петра и Марии) обходится местным властям более, чем в 10 миллионов евро.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.