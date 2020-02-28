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Мир

В какие страны уже проник коронавирус: важная инфографика

10:41 28 февраля 2020 326
вирус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 подтверждает вывод Всемирной организации здравоохранения: новый вирус не знает границ и за пределами Китая распространяется даже активнее, чем в центре вспышки.

По состоянию на 28 февраля заболевшие коронавирусом уже выявлены в 52 странах помимо Китая. О первых случаях сообщили в Литве и Беларуси. Сценарий заражения схож в большинстве случаев: гражданин страны едет в регион, где в разгаре вспышка инфекции, возвращается на родину, через несколько дней обращается к врачам, лабораторные исследования подтверждают заражение новым вирусом.

В Польше первый случай заражения пока под сомнением. Молодая женщина вернулась 22 февраля из Таиланда с плохим самочувствием, но диагноз все еще нуждается в подтверждении.

коронавирус

карта

Напомним, по последним данным, по всему миру новым вирусом заразились 83 389 человек. Выздоровели и выписались из медучреждений 36 635 пациентов. При этом зарегистрировано 2858 летальных исходов.

В Украине заражение коронавирусом не исключали у жителей Черновцов, вернувшихся из поездки в Европу. Но анализ не подтвердил наличие опасного вируса.

Фото un.org

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