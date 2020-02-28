- 07:47 Слезы Тины Кароль и признание Дана Балана и: яркие моменты самого драматичного эфира «Голосу країни»
- 07:44 Тельца ждет сюрприз на личном фронте, а Рака — много соблазнов: гороскоп на неделю
- 07:34 Гончарук все? Премьера заметили на встрече с Ермаком
- 07:32 Из президентской гонки в США выбыл один из ее лидеров
- 07:30 Очень вкусные постные супы, закуски и десерт: легкие рецепты
- 07:13 Дожди и сильный ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
- 06:55 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории. 2 марта 2020
- 06:35 Работу получат (почти) все: Германия кардинально меняет правила трудоустройства иностранцев
- 05:58 "Главная девственница страны": Jerry Heil рассказала, почему решила сознаться в том, что у нее еще не было секса
- 05:28 Почти три тысячи: в Китае возросло число жертв коронавируса
- 04:48 "Красавец!" 63-летняя "Мэри Поппинс" закрутила роман с молодым итальянским мачо
- 04:25 "Решительная поддержка": Пристайко рассказал, что будет с украинскими специалистами в Афганистане
Очень вкусные постные супы, закуски и десерт: легкие рецепты (фото)
Не все коту Масленица — это выражение знают все. А полная версия пословицы такова: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост». Масленица — праздничная неделя перед постом. Согласно традиции в Масленицу люди едят и веселятся, так как потом, в период поста, действуют ограничения на пищу и развлечения.
Правда, сегодня, когда такое разнообразие продуктов, постные блюда могут быть не менее вкусными, чем остальные. Важно запастись рецептами. Конечно же, проверенными, чтобы не потратить зря время и продукты.
Идеями постных блюд и легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.
— Для начала посоветую приготовить очень вкусную маринованную морковь, — говорит Элла Иванова. — Это довольно просто. Морковь получается ароматная, не сильно острая. При желании можно добавить кориандр, перец чили.
Пряная морковь
Ингредиенты:
- 300 г моркови;
- 1 зубок чеснока;
- лимонный перец (это смесь соли, перца и лимонной цедры);
- сумах;
- копченая паприка;
- 2 г соли;
- 5 г сахара;
- растительное масло;
- 1 луковица;
- 10 г уксуса.
Приготовление:
Морковь натереть на терке. Добавить специи по вкусу, а также сахар, соль, уксус. Дать постоять.
Лук обжарить в масле до золотистого цвета и сразу всем этим залить морковь. Хорошо перемешать, выложить в судочек. Хранить в холодильнике можно несколько дней.
— Не менее вкусна закуска из перца, — говорит Элла Иванова.
Закуска из перца
Ингредиенты:
- 1 кг болгарского перца;
- соль;
- чеснок;
- перец;
- копченая паприка;
- укроп;
- базилик;
- оливковое масло.
Приготовление:
Болгарский перец промыть и выложить на противень. Добавить соль, специи и растительное масло. Запечь при 200 градусах, удалить кожицу и измельчить при помощи блендера. Потом добавить свои любимые пряности. Например, перец чили, прованские травы… Я добавляю соль, перец, базилик, укроп, чеснок, оливковое масло.
— А что приготовить на горячее?
— Картошечку, которая пахнет, словно приготовлена на костре. Есть много блюд из картофеля. Каждая хозяйка готовит по своим рецептам. Моя картошка получается сочная, ароматная, пахнет чесноком и зеленью. В моем рецепте используется совсем мало масла, а вкус — пальчики оближешь. Лимонный сок придаст блюду пикантности.
Ароматная картошечка
Ингредиенты:
- картофель;
- лимон;
- соевый соус;
- соль;
- приправа для картофеля;
- масло растительное.
Приготовление:
Картошку очистить и нарезать ломтиками. Сбрызнуть соком лимона, растительным маслом и соевым соусом, посолить, добавить специи, перемешать. Выложить ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.
Готовить в духовке 30−40 минут при температуре 200 градусов. Достав из духовки, посыпать зеленью и добавить чеснок по вкусу.
Запах непередаваемый! Так пахнет картошка, приготовленная на костре.
— А какой супчик предпочесть?
— Со шпинатом и морковью — вкусный и полезный. Как всегда, приготовим очень быстро, результат вас приятно удивит.
Суп со шпинатом и морковью
Ингредиенты:
- 50 г шпината;
- 50 г моркови;
- 50 г картофеля;
- 50 г лука-порея;
- семена чиа;
- зелень;
- имбирь;
- лимонный перец;
- соль;
- перец черный;
- гвоздика.
Приготовление:
Свежий шпинат, картофель и лук-порей залить водой и проварить до готовности. Добавить черный и лимонный перец, соль по вкусу.
Морковь очистить, сварить до готовности. Добавить гвоздику, соль, имбирь по вкусу. Гвоздики и имбиря советую взять совсем чуть-чуть.
Измельчить при помощи блендера. Можно процедить суп через сито и добавить сливки.
— Судя по всему, вкусно!
— Еще один замечательный вариант — суп из цветной капусты. Густой, ароматный, с запахом дымка. Чтобы добиться такого эффекта, надо овощи перед варкой запечь до темной красивой корочки.
Суп из цветной капусты
Ингредиенты:
- 500 г цветной капусты;
- 1 луковица;
- 1 лук-порей;
- 2 зубка чеснока;
- соль;
- черный перец;
- душистый перец;
- ароматные травы;
- оливковое масло;
- 100 г картофеля;
- зеленый лук;
- зелень.
Приготовление:
Овощи промыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить на противень, добавить специи и оливковое масло. Посолить по вкусу и запечь до красивой темной корочки.
Отварить картофель до полуготовности, добавить запеченные овощи, варить все до готовности. Измельчить при помощи блендера. Добавить зелень и зеленый лук для текстуры, пару капель оливкового масла.
— А что приготовить на десерт?
— Шоколадный крем — из шоколада и… воды.
Шоколадный крем
Ингредиенты:
- 200 мл воды;
- 220 г черного шоколада;
- лед.
Приготовление:
Шоколад поместить в миску и добавить горячей воды. Дать немного постоять.
Взять лед и взбить шоколадную массу на льду.
Получится шоколадный крем, густой и ароматный.
Приятного аппетита, добра и любви!
— А из напитков рекомендую гранатовый мохито, — говорит Элла Иванова. — Он яркий и вкусный!
Гранатовый мохито
Ингредиенты:
- половина граната;
- 1 лайм;
- веточка мяты;
- 100 граммов сока граната;
- лед;
- минеральная вода.
Приготовление:
В бокал положить зерна граната, мякоть лайма, мяту. Все это потолочь или помять, чтобы пустило сок. Добавить лед, сок граната, минеральную воду.
— Как выбрать гранат и лайм?
— Гранат я предпочитаю с темной кожурой. Люблю плоды не слишком большие. Лайм должен быть упругим. Хороший лайм, если потереть хвостик, сильно пахнет.
— Как красиво украсить блюда?
— Раньше я добавляла много декора. Это занимало время. Сейчас декорирую лаконично, хочу показать красоту овощей и фруктов. И, конечно, лучший декор — зелень.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Пост — это очень серьезное дело. Нельзя относиться к нему, как к диете. Надо очищаться не только телом, но и душой. Но и в пост можно вкусно питаться. Главное — не ленитесь готовить и не бойтесь экспериментировать!
А для тех, кто не постится, Элла Иванова в интервью «ФАКТАМ» дала легкие рецепты блюд для здоровья и стройности.
Фото из альбома Эллы Ивановой
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Главная девственница страны": Jerry Heil рассказала, почему решила сознаться в том, что у нее еще не было секса
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.