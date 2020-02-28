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Стиль жизни

Очень вкусные постные супы, закуски и десерт: легкие рецепты (фото)

7:30 2 марта 2020 48
постная закуска из перца
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Не все коту Масленица — это выражение знают все. А полная версия пословицы такова: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост». Масленица — праздничная неделя перед постом. Согласно традиции в Масленицу люди едят и веселятся, так как потом, в период поста, действуют ограничения на пищу и развлечения.

Правда, сегодня, когда такое разнообразие продуктов, постные блюда могут быть не менее вкусными, чем остальные. Важно запастись рецептами. Конечно же, проверенными, чтобы не потратить зря время и продукты.

Идеями постных блюд и легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Для начала посоветую приготовить очень вкусную маринованную морковь, — говорит Элла Иванова. — Это довольно просто. Морковь получается ароматная, не сильно острая. При желании можно добавить кориандр, перец чили.

Пряная морковь

Ингредиенты:

  • 300 г моркови;
  • 1 зубок чеснока;
  • лимонный перец (это смесь соли, перца и лимонной цедры);
  • сумах;
  • копченая паприка;
  • 2 г соли;
  • 5 г сахара;
  • растительное масло;
  • 1 луковица;
  • 10 г уксуса.

Приготовление:

Морковь натереть на терке. Добавить специи по вкусу, а также сахар, соль, уксус. Дать постоять.
Лук обжарить в масле до золотистого цвета и сразу всем этим залить морковь. Хорошо перемешать, выложить в судочек. Хранить в холодильнике можно несколько дней.

Пряная морковь – сокровищница витаминов

— Не менее вкусна закуска из перца, — говорит Элла Иванова.

Закуска из перца

Ингредиенты:

  • 1 кг болгарского перца;
  • соль;
  • чеснок;
  • перец;
  • копченая паприка;
  • укроп;
  • базилик;
  • оливковое масло.

Приготовление:

Болгарский перец промыть и выложить на противень. Добавить соль, специи и растительное масло. Запечь при 200 градусах, удалить кожицу и измельчить при помощи блендера. Потом добавить свои любимые пряности. Например, перец чили, прованские травы… Я добавляю соль, перец, базилик, укроп, чеснок, оливковое масло.

Закуска из перца яркая и аппетитная

— А что приготовить на горячее?

— Картошечку, которая пахнет, словно приготовлена на костре. Есть много блюд из картофеля. Каждая хозяйка готовит по своим рецептам. Моя картошка получается сочная, ароматная, пахнет чесноком и зеленью. В моем рецепте используется совсем мало масла, а вкус — пальчики оближешь. Лимонный сок придаст блюду пикантности.

Ароматная картошечка

Ингредиенты:

  • картофель;
  • лимон;
  • соевый соус;
  • соль;
  • приправа для картофеля;
  • масло растительное.

Приготовление:

Картошку очистить и нарезать ломтиками. Сбрызнуть соком лимона, растительным маслом и соевым соусом, посолить, добавить специи, перемешать. Выложить ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.
Готовить в духовке 30−40 минут при температуре 200 градусов. Достав из духовки, посыпать зеленью и добавить чеснок по вкусу.

Запах непередаваемый! Так пахнет картошка, приготовленная на костре.

Запеченная картошечка – блюдо сытное

— А какой супчик предпочесть?

— Со шпинатом и морковью — вкусный и полезный. Как всегда, приготовим очень быстро, результат вас приятно удивит.

Суп со шпинатом и морковью

Ингредиенты:

  • 50 г шпината;
  • 50 г моркови;
  • 50 г картофеля;
  • 50 г лука-порея;
  • семена чиа;
  • зелень;
  • имбирь;
  • лимонный перец;
  • соль;
  • перец черный;
  • гвоздика.

Приготовление:

Свежий шпинат, картофель и лук-порей залить водой и проварить до готовности. Добавить черный и лимонный перец, соль по вкусу.

Морковь очистить, сварить до готовности. Добавить гвоздику, соль, имбирь по вкусу. Гвоздики и имбиря советую взять совсем чуть-чуть.

Измельчить при помощи блендера. Можно процедить суп через сито и добавить сливки.

Суп из шпината и моркови понравится взрослым и детям

— Судя по всему, вкусно!

— Еще один замечательный вариант — суп из цветной капусты. Густой, ароматный, с запахом дымка. Чтобы добиться такого эффекта, надо овощи перед варкой запечь до темной красивой корочки.

Суп из цветной капусты

Ингредиенты:

  • 500 г цветной капусты;
  • 1 луковица;
  • 1 лук-порей;
  • 2 зубка чеснока;
  • соль;
  • черный перец;
  • душистый перец;
  • ароматные травы;
  • оливковое масло;
  • 100 г картофеля;
  • зеленый лук;
  • зелень.

Приготовление:

Овощи промыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить на противень, добавить специи и оливковое масло. Посолить по вкусу и запечь до красивой темной корочки.

Отварить картофель до полуготовности, добавить запеченные овощи, варить все до готовности. Измельчить при помощи блендера. Добавить зелень и зеленый лук для текстуры, пару капель оливкового масла.

Суп из цветной капусты имеет нежную консистенцию

— А что приготовить на десерт?

— Шоколадный крем — из шоколада и… воды.

Шоколадный крем

Ингредиенты:

  • 200 мл воды;
  • 220 г черного шоколада;
  • лед.

Приготовление:

Шоколад поместить в миску и добавить горячей воды. Дать немного постоять.

Взять лед и взбить шоколадную массу на льду.
Получится шоколадный крем, густой и ароматный.

Приятного аппетита, добра и любви!

Шоколадный крем – прекрасный вариант десерта

— А из напитков рекомендую гранатовый мохито, — говорит Элла Иванова. — Он яркий и вкусный!

Гранатовый мохито

Ингредиенты:

  • половина граната;
  • 1 лайм;
  • веточка мяты;
  • 100 граммов сока граната;
  • лед;
  • минеральная вода.

Приготовление:

В бокал положить зерна граната, мякоть лайма, мяту. Все это потолочь или помять, чтобы пустило сок. Добавить лед, сок граната, минеральную воду.

Гранатовый мохито легко приготовить в домашних условиях


— Как выбрать гранат и лайм?

— Гранат я предпочитаю с темной кожурой. Люблю плоды не слишком большие. Лайм должен быть упругим. Хороший лайм, если потереть хвостик, сильно пахнет.

— Как красиво украсить блюда?

— Раньше я добавляла много декора. Это занимало время. Сейчас декорирую лаконично, хочу показать красоту овощей и фруктов. И, конечно, лучший декор — зелень.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пост — это очень серьезное дело. Нельзя относиться к нему, как к диете. Надо очищаться не только телом, но и душой. Но и в пост можно вкусно питаться. Главное — не ленитесь готовить и не бойтесь экспериментировать!

А для тех, кто не постится, Элла Иванова в интервью «ФАКТАМ» дала легкие рецепты блюд для здоровья и стройности.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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