Очень вкусные постные супы, закуски и десерт: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Не все коту Масленица — это выражение знают все. А полная версия пословицы такова: «Не все коту Масленица, будет и Великий пост». Масленица — праздничная неделя перед постом. Согласно традиции в Масленицу люди едят и веселятся, так как потом, в период поста, действуют ограничения на пищу и развлечения. Правда, сегодня, когда такое разнообразие продуктов, постные блюда могут быть не менее вкусными, чем остальные. Важно запастись рецептами. Конечно же, проверенными, чтобы не потратить зря время и продукты. Идеями постных блюд и легкими рецептами с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

— Для начала посоветую приготовить очень вкусную маринованную морковь, — говорит Элла Иванова. — Это довольно просто. Морковь получается ароматная, не сильно острая. При желании можно добавить кориандр, перец чили.

Пряная морковь Ингредиенты: 300 г моркови;

1 зубок чеснока;

лимонный перец (это смесь соли, перца и лимонной цедры);

сумах;

копченая паприка;

2 г соли;

5 г сахара;

растительное масло;

1 луковица;

10 г уксуса. Приготовление: Морковь натереть на терке. Добавить специи по вкусу, а также сахар, соль, уксус. Дать постоять.

Лук обжарить в масле до золотистого цвета и сразу всем этим залить морковь. Хорошо перемешать, выложить в судочек. Хранить в холодильнике можно несколько дней.

Пряная морковь – сокровищница витаминов

— Не менее вкусна закуска из перца, — говорит Элла Иванова.

Закуска из перца Ингредиенты: 1 кг болгарского перца;

соль;

чеснок;

перец;

копченая паприка;

укроп;

базилик;

оливковое масло. Приготовление: Болгарский перец промыть и выложить на противень. Добавить соль, специи и растительное масло. Запечь при 200 градусах, удалить кожицу и измельчить при помощи блендера. Потом добавить свои любимые пряности. Например, перец чили, прованские травы… Я добавляю соль, перец, базилик, укроп, чеснок, оливковое масло.

Закуска из перца яркая и аппетитная

— А что приготовить на горячее?

— Картошечку, которая пахнет, словно приготовлена на костре. Есть много блюд из картофеля. Каждая хозяйка готовит по своим рецептам. Моя картошка получается сочная, ароматная, пахнет чесноком и зеленью. В моем рецепте используется совсем мало масла, а вкус — пальчики оближешь. Лимонный сок придаст блюду пикантности.

Ароматная картошечка Ингредиенты: картофель;

лимон;

соевый соус;

соль;

приправа для картофеля;

масло растительное. Приготовление: Картошку очистить и нарезать ломтиками. Сбрызнуть соком лимона, растительным маслом и соевым соусом, посолить, добавить специи, перемешать. Выложить ровным слоем на противень, застеленный пергаментом.

Готовить в духовке 30−40 минут при температуре 200 градусов. Достав из духовки, посыпать зеленью и добавить чеснок по вкусу. Запах непередаваемый! Так пахнет картошка, приготовленная на костре.

Запеченная картошечка – блюдо сытное

— А какой супчик предпочесть?

— Со шпинатом и морковью — вкусный и полезный. Как всегда, приготовим очень быстро, результат вас приятно удивит.

Суп со шпинатом и морковью Ингредиенты: 50 г шпината;

50 г моркови;

50 г картофеля;

50 г лука-порея;

семена чиа;

зелень;

имбирь;

лимонный перец;

соль;

перец черный;

гвоздика. Приготовление: Свежий шпинат, картофель и лук-порей залить водой и проварить до готовности. Добавить черный и лимонный перец, соль по вкусу. Морковь очистить, сварить до готовности. Добавить гвоздику, соль, имбирь по вкусу. Гвоздики и имбиря советую взять совсем чуть-чуть. Измельчить при помощи блендера. Можно процедить суп через сито и добавить сливки.

Суп из шпината и моркови понравится взрослым и детям

— Судя по всему, вкусно!

— Еще один замечательный вариант — суп из цветной капусты. Густой, ароматный, с запахом дымка. Чтобы добиться такого эффекта, надо овощи перед варкой запечь до темной красивой корочки.

Суп из цветной капусты Ингредиенты: 500 г цветной капусты;

1 луковица;

1 лук-порей;

2 зубка чеснока;

соль;

черный перец;

душистый перец;

ароматные травы;

оливковое масло;

100 г картофеля;

зеленый лук;

зелень. Приготовление: Овощи промыть и обсушить бумажным полотенцем. Выложить на противень, добавить специи и оливковое масло. Посолить по вкусу и запечь до красивой темной корочки. Отварить картофель до полуготовности, добавить запеченные овощи, варить все до готовности. Измельчить при помощи блендера. Добавить зелень и зеленый лук для текстуры, пару капель оливкового масла.

Суп из цветной капусты имеет нежную консистенцию

— А что приготовить на десерт?

— Шоколадный крем — из шоколада и… воды.

Шоколадный крем Ингредиенты: 200 мл воды;

220 г черного шоколада;

лед. Приготовление: Шоколад поместить в миску и добавить горячей воды. Дать немного постоять. Взять лед и взбить шоколадную массу на льду.

Получится шоколадный крем, густой и ароматный. Приятного аппетита, добра и любви!

Шоколадный крем – прекрасный вариант десерта

— А из напитков рекомендую гранатовый мохито, — говорит Элла Иванова. — Он яркий и вкусный!

Гранатовый мохито Ингредиенты: половина граната;

1 лайм;

веточка мяты;

100 граммов сока граната;

лед;

минеральная вода. Приготовление: В бокал положить зерна граната, мякоть лайма, мяту. Все это потолочь или помять, чтобы пустило сок. Добавить лед, сок граната, минеральную воду.

Гранатовый мохито легко приготовить в домашних условиях



— Как выбрать гранат и лайм?

— Гранат я предпочитаю с темной кожурой. Люблю плоды не слишком большие. Лайм должен быть упругим. Хороший лайм, если потереть хвостик, сильно пахнет.

— Как красиво украсить блюда?

— Раньше я добавляла много декора. Это занимало время. Сейчас декорирую лаконично, хочу показать красоту овощей и фруктов. И, конечно, лучший декор — зелень.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Пост — это очень серьезное дело. Нельзя относиться к нему, как к диете. Надо очищаться не только телом, но и душой. Но и в пост можно вкусно питаться. Главное — не ленитесь готовить и не бойтесь экспериментировать!

А для тех, кто не постится, Элла Иванова в интервью «ФАКТАМ» дала легкие рецепты блюд для здоровья и стройности.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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