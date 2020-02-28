- 11:35 Коронавирус не пройдет: Тина Кароль в стильной маске отправилась в гости к сыну
- 11:23 Опасные забавы: на электричке в Киеве заметили малолетних зацеперов
- 10:59 Известного российского режиссера ввели в кому
- 10:42 ВСУ устроили боевые маневры на побережье Азовского моря
- 10:41 В какие страны уже проник коронавирус: важная инфографика
- 10:16 Я построил свою маленькую тюрьму, в которой обрел личную свободу, — Маколей Калкин
- 10:12 Арестованы все счета: в Украине заблокировали работу "Суспільного"
- 09:48 Королевские почести: в вагон поезда с принцем Гарри не пустили других пассажиров
- 09:41 Проект "Новороссия" закрыт: в России рассказали о проблемах Путина из-за Донбасса
- 09:31 Россия готовится к новому витку войны против Украины: названа опасная дата
- 09:21 Мать сестер Хадид вышла с ними на подиум, тряхнув стариной
- 09:18 Турция атаковала сирийскую армию в Идлибе: в сеть выложили мощное видео
Опасные забавы: на электричке в Киеве заметили малолетних зацеперов (видео)
Несмотря на то что «Укрзалізниця» объявила охоту на зацеперов, молодежь продолжает свои опасные «забавы», заскакивая на поезда и электрички — очередных «экстремалов» заметили в Киеве в районе «Левобережной».
Видео с зацеперами в социальных сетях опубликовал «Киев Оперативный». «Вот это забавы у молодежи. И никого из них (и их родителей) не волнует, что это очень опасно и может фатально закончится. Как уже бывало ни один раз», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 18-летний зацепер получил ожоги 96% тела, попав под напряжение 27 тыс. В. Юноша ночью забрался на крышу электрички сообщением Фастов — Житомир, где его ударило током.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!