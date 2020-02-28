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Происшествия

Опасные забавы: на электричке в Киеве заметили малолетних зацеперов (видео)

11:23 28 февраля 2020 59
Зацеперы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Несмотря на то что «Укрзалізниця» объявила охоту на зацеперов, молодежь продолжает свои опасные «забавы», заскакивая на поезда и электрички — очередных «экстремалов» заметили в Киеве в районе «Левобережной».

Видео с зацеперами в социальных сетях опубликовал «Киев Оперативный». «Вот это забавы у молодежи. И никого из них (и их родителей) не волнует, что это очень опасно и может фатально закончится. Как уже бывало ни один раз», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире 18-летний зацепер получил ожоги 96% тела, попав под напряжение 27 тыс. В. Юноша ночью забрался на крышу электрички сообщением Фастов — Житомир, где его ударило током.


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