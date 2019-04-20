Украина

"Укрзалізниця" объявила охоту на зацеперов: где будут ловить и что грозит пойманным

В «Укрзалізниці» сообщили, что с наступлением тепла увеличилось количество травм подростков, желающих прокатится на крышах вагонов и сделать селфи. Только за прошлую неделю произошло пять таких случаев, два из которых закончились смертью зацеперов. А всего с начала этого года по состоянию на 15 апреля в результате поражения электрическим током травмированы 8 человек, из них 4 — смертельно. Среди травмированных 4 детей в возрасте до 16 лет.

В прошлом году 2018 за первых три с половиной месяца вследствие поражения электрическим током на железной дороге травмы получили 3 человека, один из них умер.

«Железнодорожники в очередной раз призывают и взрослых, и детей прекратить попытки самоутвердиться вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, быть осмотрительными и придерживаться правил безопасности и здравого смысла», — говорится в сообщении компании.

В частности, «Укрзалізниця» в Киеве и области усилит патрулирование станций, на которых часто видят зацеперов — «Киев-Пассажирский», «Дарница», «Петровка», «Киев-Волынский», «Фастов», «Беличи», «Ирпень», «Бровары» и других, сообщили в компании.

Кроме того, железнодорожники совместно с правоохранителями проведут разъяснительные беседы в учебных заведениях города.

Как известно, за смертельные развлечения подростков штрафы придется выплачивать родителям. В 2018 году они значительно выросли и составляют от 850 до 1700 гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти 12-летнего харьковского школьника, который хотел «проехаться с ветерком», зацепившись за электричку. А в начале апреля полицейские задержали двоих зацеперов в киевском метро. Экстремалы в подземке прыгали на рельсы, цеплялись за поезда метро и записывали все свои действия на видео.

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