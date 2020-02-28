Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция

Спорт

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы (начало — в 13:00).

Как известно, Украину в числе 16 сильнейших клубов турнира представляет только донецкий «Шахтер», выбивший в 1/16 финала из турнира португальскую «Бенфику». Напомним, что «Мариуполь» и луганская «Заря» не смогли преодолеть квалификацию, а киевское «Динамо» с одной победой в шести матчах в группе и «Александрия», довольствовавшаяся тремя ничьими, не вышли в плей-офф.

Кстати, все клубы Португалии вылетели из еврокубков. После утверждения нынешнего формата турнира в сезоне-2003/2004 такого на стадии 1/8 финала не было ни разу. К фиаско португальцев приложил руку и «Шахтер».

Судьба 16 клубов в этих шарах…

Кстати, еще такой взгляд на предстоящую жеребьевку. Давайте посмотрим на участников жеребьевки в порядке рейтинга УЕФА:

10. «Манчестер Юнайтед»

11. «Севилья»

15. «Рома»

18. «Шахтер»

24. «Байер»

28. «Базель»

29. «Зальцбург»

33. «Олимпиакос»

39. «Копенгаген»

41. «Вольфсбург»

49. «Интер»

50. «Айнтрахт»

75. «Копенгаген»

80. «Истанбул Башакшехир»

85. «Вулверхэмптон»

94. «Рейнджерс»

103. ЛАСК

Добрый день, уважаемые любители футбола. Примерно через час чемпион Украины узнает своего оппонента в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турннира. Вариантов у подопечных Луиша Каштру хоть отбавляй: дончанам могут попасться представители Германии, Швейцарии, Англии, Турции, Италии, Дании, Австрии, Греции, Шотландии и Испании.

Варианты для «Шахтера»

На стадии 1/8 финала «сеяных» и «несеяных» нет, к тому же команды из одной ассоциации могут встретиться друг с другом.

В центральную чашу поместят 16 шаров и перемешают. Первая вытащенная из чаши команда сыграет со второй и проведет стартовый поединок на своем поле. Таким образом, «Шахтер» может сыграть с одним из 15 соперников (один победитель 1/16 финала еще не известен, поскольку встреча между австрийским «Зальцбургом» и немецким «Айнтрахтом» из-за погодных условий перенесена на вечер 28 февраля, в первой игре немцы победили — 4:1).

В жеребьевке примут участие:

«Байер» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Вольфсбург» (Германия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Истанбул Башакшехир» (Турция)

«Интер» (Италия)

«Копенгаген» (Дания)

ЛАСК (Австрия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Хетафе» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

«Айнтрахт» (Германия)/"Зальцбург" (Австрия)

Путь в Гданьск

12 марта — первые матчи 1/8 финала

19 марта — ответные поединки 1/8 финала

20 марта — жеребьевка ¼ финала, ½ финала и финала

9 апреля — первые матчи ¼ финала

16 апреля — ответные поединки ¼ финала

30 апреля — первые матчи ½ финала

7 мая — ответные поединки ½ финала

27 мая — финал в польском Гданьске

Финал — в Польше

Решающий поединок Лиги Европы-2019/2020 примет 44-тысячный польский стадион «Гданьск», являющийся домашней ареной «Лехии».

Арена, построенная за 200 млн долларов к Евро-2012, принимала четыре встречи европейского первенства и несколько товарищеских поединков сборной Польши.

Стадион расположен в пригороде Гданьска Летнице. Внешняя отделка арены состоит из 18 тысяч пластин, символизирующих янтарь, который традиционно добывают на берегах Балтийского моря.

Кубок Лиги Европы изготовлен в Милане

У кубка, вручаемого за победу в Лиге Европы, нет ручек, а еще он самый тяжелый клубный трофей Европы. Серебряная чаша весом 15 килограммов имеет высоту 65 см, ширину 33 см и глубину 23 см сантиметра. Трофей в виде серебряного кубка на постаменте из желтого мрамора был разработан и изготовлен в миланской мастерской Бертони.

Призовые от УЕФА

Выход в 1/8 финала принесет каждому клубу 1,1 млн евро, в ¼ финала — 1,5 млн, в полуфинал — 2,4 млн, в финал — 4,5 млн. Победитель решающего матча турнира получит еще 4 млн в евровалюте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Арсенал», «Аякс», «Порту», «Бенфика» и «Селтик» прекратили борьбу в Лиге Европы.

Фото Getty Images, uefa.com

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter