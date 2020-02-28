Почетное консульство в Украине участвовало в переправке нелегалов (фото)

Происшествия

Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе организованную преступную группу, в которую входили иностранцы, связанные с одним из почетных консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что контрабандист, предъявивший удостоверение сотрудника почетного консульства иностранного государства в Украине, пытался провезти через границу крупную партию сигарет в автомобиле с дипломатическими номерами.

По сообщению одесского управления СБУ, злоумышленники изготавливали поддельные документы и легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали документы в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого миграционного риска, в частности, Ближнего Востока.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Открыто уголовное производство по статье «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов» (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Одессой задержали иностранных граждан, один из которых был организатором незаконной переправки группы через госграницу. За свои услуги он брал с каждого около 5 тысяч долларов.

А в Закарпатье пограничники со стрельбой задержали большую группу нелегалов, которые пыталась перейти украинско-словацкую границу.

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