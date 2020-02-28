Курс доллара растет: что будет с валютой на следующей неделе

Деньги

Всю прошедшую неделю курсы доллара и евро росли. Только со среды, 26 февраля, американская валюта подорожала на 3 копейки, а европейская — сразу на 33 копейки. Так, 28 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,56 грн за доллар и 26,93 грн за евро. На наличном рынке наблюдается похожая ситуация: евро дорожает гораздо быстрее, чем доллар. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,34 грн, а купить — по 24,55 грн, евро — сдать по 26,62 грн, купить — по 26,99 грн.

«Курс гривни утром в пятницу откатился к отметке 24,55 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Девальвационное давление сохраняется. Такая динамика наблюдается на фоне того, что курс доллара в макроэкономическом прогнозе Украины на 2021−2023 годы будет пересмотрен из-за укрепления гривни. Кроме того, стало известно, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициирует увеличение государственной поддержки промышленности и агросектора в ближайшие три года в 8 раз — до 3,6 млрд долларов.

Между тем, глобальные инвесторы вчера пережили очередной день обвала на фондовых рынках, и их настроения ухудшаются еще больше. Опасения пандемии коронавируса и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы. Таким образом, Украина как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые будут выводить свои инвестиции или как минимум остановят новые вливания. Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций.

В этих условиях национальная валюта будет испытывать сильное давление. Ситуация отягощается также дефицитом бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривни — вопрос времени. Вероятно, в ближайшие дни украинская валюта продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", — считает Шевчишин.

Девальвацию национальной валюты прогнозируют и другие эксперты.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,6%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой пятницы официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 24,48 грн до 24,56 грн (+0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 24,45—24,48 до 24,60—24,62 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках поднялись за неделю с 24,28—24,49 до 24,34—24,57 грн (+0,3%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,9%.

Доллар на межбанке и наличном рынке рос с понедельника по среду. В четверг рост сменился снижением «американца». А в пятницу в первой половине дня движение было разнонаправленным: на межбанке доллар рос, на наличном рынке продолжил снижение.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,7 грн, а наличный доллар в банках — около 24,4−24,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что на фоне распространения коронавируса по планете мировые цены на нефть продолжают снижаться. В пятницу, 28 февраля, утром стоимость нефти марки WTI опустилась на 3,1% - до 45,63 доллара за баррель из-за опасений рынков по поводу спроса на этот ресурс. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,82% - до 50,27 доллара за баррель. Нефть дешевеет шестую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли почти 15%. На фоне опасений по влиянию коронавируса на экономику падали и мировые фондовые биржи, в среднем по индексам на 3−4%.

Трейдеры опасаются, что заболевание и связанные с ним карантинные меры могут негативно сказаться на ряде секторов, таких как торговля, перевозки и туризм, что может сдержать рост мировой экономики и негативно сказаться на нефтяном спросе.

В частности, как сообщила глава Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара, ущерб туристической отрасли от нового типа коронавируса COVID-19 может составить как минимум 22 млрд долларов. По ее словам, эти расчеты основаны на опыте предыдущих кризисов, вызванных эпидемиями SARS (атипичная пневмония) и H1N1 (свиной грипп).

При этом, по мнению экспертов Oxford Economics, опубликованному в последнем исследовании, показатель в 22 млрд долларов является наиболее оптимистичным сценарием для мировой туристической отрасли. Такие потери возможны, если число путешествий китайских туристов по миру сократится на 7%. Однако, по расчетам экспертов, потери могут вырасти вдвое и даже втрое, если распространение болезни не удастся остановить. Ущерб туристической отрасти может вырасти до 49 млрд долларов, если эпидемия коронавируса продлится дольше, чем вспышка SARS, которая начала распространяться в ноябре 2002 года и была взята под контроль в июле 2003 года. Или даже до 73 млрд долларов, если распространение COVID-19 не сумеют остановить в дальнейшем. Сильнее всего пострадают страны, наиболее зависимые от китайского туризма, в том числе Гонконг и Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

От последствий вируса страдает уже и украинская экономка. Однако в правительстве успокаивают, что вирус может умеренно повлиять на экономику нашего государства.

«По некоторым оценкам, замедление роста ВВП Китая может быть на 0,5−0,8% по сравнению с показателями 2019 года, а в случае с мировой экономикой спад составит 0,1−0,3%, — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. — Основным каналом влияния на Украину может стать изменение объема и структуры внешней торговли, так как эпидемия вполне может оказать влияние на эту сферу.

Мы экспортируем товары в Китай, наш экспорт составляет 45% от ВВП, из них 7,2% от общего объема товаров — это удельный вес украинского экспорта в Китай. Это 2,8% ВВП. Из этих 7% треть — руда и концентраты железа. Остальное — кукуруза, подсолнечное масло. По кукурузе и маслу может быть даже повышение спроса", — отметил министр.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса уже негативно влияет на мировую экономику. Эксперт рассказал «ФАКТАМ» о нескольких сценариях дальнейшего развития экономических событий как в мире, так и в Украине в связи с эпидемией.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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