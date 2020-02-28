Украина

В Украине появился вертолет для эвакуации зараженных коронавирусом (видео)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила в распоряжение санитарный вертолет Ми-8. Его в случае необходимости будут использовать для перевозки зараженных коронавирусом COVID-19.

В вертолете установлено медицинское оборудование, позволяющее следить за состоянием пациента, аппаратура для реанимации, аппарат искусственного дыхания. Для команды спасателей подготовлены костюмы биозащиты, а для эвакуируемого лица — специальная изоляционная капсула (четыре штуки), особая изоляционная камера, обеззараживающий душ.

За один рейс вертолет может преодолеть расстояние в 1200 километров, то есть от западной границы Украины к восточной. Внутри транспортное средство достаточно просторное, чтобы эвакуировать до шести пациентов.

Напомним, в Киеве для пациентов с подозрением на коронавирус выделены места в шести больницах. Освобождены боксы в инфекционных отделениях, медики готовы поместить заболевших на карантин.

Фото mvs.gov.ua

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