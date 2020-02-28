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Никакой работы не боюсь: бывший нардеп Гаврилюк стал таксистом
Легендарный участник Революции Достоинства, бывший народный депутат (фракция «Народный Фронт») Михаил Гаврилюк подтвердил, что теперь работает в Киеве водителем такси.
По его словам, он соответствует всем требованиям к «настоящему таксисту» — хорошо ориентируется, аккуратно водит авто и разбирается в политике.
Давать интервью журналистам в связи с новым амплуа экс-нардеп отказывается, однако приглашает чаще вызывать такси.
Отметим, что первой о «переквалификации» Гаврилюка в сети написала киевлянка Алла Железняк, которая опубликовала фото водителя такси.
«Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил… Вживую еще больше похож», — написала она в Facebook.
На досрочных выборах в Раду в 2019 году Гаврилюк набрал в мажоритарном округе на Киевщине 0,56% (за него проголосовало 512 человек).
Отметим, что депутатство Гаврилюка ознаменовалось несколькими скандалами — так, его «засекли» за рулем авто волонтерской организации, а также у него был конфликт с журналистом.
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