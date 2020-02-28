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Происшествия

Захват заложников в Одесском суде: делом занялось ГБР

20:15 28 февраля 2020 92
Горькавый
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали уголовное производство по обстоятельствам ЧП в Приморском районном суде Одессы, которое случилось в пятницу, 28 февраля. Напомним, во время заседания подсудимый, угрожая взорвать гранату, взял в заложники судей, но правоохранители сумели обезвредить преступника.

Как сообщили в ГБР, по предварительной информации, мужчина, который был доставлен из СИЗО в суд для продления ему меры пресечения, находясь в зале судебного заседания, получил предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим. Полиция ввела в действие специальные оперативные планы «Заложник» и «Гром».

Подсудимого, взявшего в заложники судей, правоохранители задержали и обезвредили при участии бойцов спецподразделения «Корд».

«Проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)», — прокомментировали в ГБР.

Как оказалось, граната, которую обвиняемый в умышленном убийстве угрожал взорвать в Приморском районном суде Одессы, была муляжом. В региональном главке Нацполиции сообщили, что экспертиза изъятого предмета уже завершена: «По результатам проверки изъятый у задержанного предмет оказался муляжом».

«До начала заседания подсудимый из своего полиэтиленового пакета с документами вытащил предмет, похожий на гранату, выдернул чеку и, угрожая взорвать суд, требовал присутствия прокурора Одесской области и своего освобождения из-под стражи. Настаивал, что уголовное производство в отношении него сфальсифицировано», — рассказали в суде.

Ранее начальник регионального главка Нацполиции Олег Бех сообщил журналистам, что угрожавший судьям гранатой злоумышленник пребывает в тяжелом психическом состоянии.

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