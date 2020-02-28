Спорт

В пятницу, 28 февраля, поединком на «Днепр-Арене» стартовал 20-й тур чемпионата Украины по футболу. Страсти в матче «Днепр-1» — «Динамо», надо сказать, кипели еще те.

20-й тур

«Днепр-1» — «Динамо» (Киев) — 3:1 (Супряга, 71, 82, 90 — Вербич, 45+5, с пенальти). На 6-й минуте удален Буяльский («Динамо»), а на 75-й — Полевой («Днепр-1»). Молодежные составы — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Дуэлунд, 84), Буяльский, Караваев (Цыганков, 77), Вербич, Русин (де Пена, 77).

Уже после прибытия команды Алексея Михайличенко на игру в Днепр официальный сайт столичного клуба объявил о переходе в китайский клуб «Шаньдун Лунэн» на постоянной основе защитника сборной Венгрии Тамаша Кадара, который ранее был сослан в «дубль» «бело-синих» и в итоге подписал в Поднебесной контракт на четыре года. По неофициальной информации, от продажи того еще Кадара столичный клуб выручил 3 млн евро, а сам футболист до конца 2023 года заработает в Китае 4 млн в евровалюте.

Наставник хозяев поля Дмитрий Михайленко, в свое время немало поигравший в футболке «Динамо», в поединке со своим бывшим клубом по условиям арендного соглашения не мог рассчитывать на чемпиона мира U20 Булецу. В свою очередь, у киевлян в заявку на игру попал Цыганков, пропустивший почти все сборы из-за травмы. Кстати, именно его гол, а также точный удар словенца Вербича принесли динамовцам победу в матче первого круга над «Днепром-1» на столичном «Олимпийском» — 2:0.

Проблемы у «Днепра-1» начались еще до стартового свистка: повреждение на разминке получил полузащитник Когут, признанный болельщиками лучшим игроком команды в первой части сезона, и его в «основе» хозяев поля заменил Вакулко.

А началась встреча, которую провела полностью женская бригада судей во главе с харьковчанкой Катериной Монзуль (30-й матч в УПЛ!), с супермомента у «Днепра-1». Шепелев «обрезался» у своей штрафной, и дебютант команды Михайленко, экс-динамовец Хобленко, пришедший в «Днепр-1» в статусе чемпиона Беларуси, едва не наказал бывших одноклубников.

Спустя пять минут гостей наказала арбитр Монзуль, которая после просмотра VAR оставила «Динамо» в меньшинстве! Прямую красную карточку за опасную атаку соперника с риском нанесения травмы получил Буяльский (к сведению: восьмое удаление динамовца в сезоне во всех турнирах!). Вот так начало!

Правда, получив численное превосходство, игроки «Днепра-1» не взяли игру под свой контроль. Более того, на 41-й минуте хозяева поля прозевали контрвыпад динамовцев, и после «пушки» Караваева хозяев спасла перекладина.

А уже на последних секундах первого тайма форвард «Динамо» Русин получил от рефери желтую карточку за симуляцию в чужой штрафной. Но после просмотра VAR Монзуль отменила «горчичник» и… назначила пенальти. По иронии судьбы, в своих владениях сфолил еще один экс-динамовец Кравченко. Вербич с «точки» был точен — 0:1. Наставник киевлян Михайличенко в штрафную соперника в этот момент не смотрел. Сознательно…

Второй тайм «Днепр-1» начал активнее, но «Динамо» надежно действовало в обороне. В середине второго тайма Михайленко бросил в бой форварда Супрягу, контракт которого принадлежит… «Динамо». И на 71-й минуте Владислав сравнял счет. Гол форвард не праздновал…

Правда, вскоре вдесятером остался и «Днепр-1». После грубого фола Полевого на Караваеве арбитр опять же с помощью VAR показала защитнику хозяев прямую красную карточку.

Михайличенко на изменение ситуации отреагировал мгновенно, усилив атаку де Пеной и Цыганковым. Но на 82-й минуте снова забил… Супряга и снова не праздновал гол. Дальше — больше. На 90-й минуте футболист «Динамо» в футболке «Днепра-1» и вовсе оформил хет-трик. Красавец! Первая победа «Днепра-1» над «Динамо»! Так вот вице-чемпиона Украины «похоронил» свой же футболист. За 19 минут! Возгласы о том, что разрешили арендованному сыграть на свою голову, не принимаются…

2:1 Супряга (82-я мин.)

3:1 Супряга (90-я мин.)

Положение команд:

1. «Шахтер» — 53 очка;

2. «Динамо» — 39 (20);

3. «Заря» — 37;

4. «Десна» — 33;

5. «Александрия» — 33;

6. «Колос» — 23;

7. «Мариуполь» — 22;

8. «Днепр-1» — 22 (20);

9. «Олимпик» — 18;

10. «Львов» — 18;

11. «Ворскла» — 14;

12. «Карпаты» — 12.

Бомбардиры: 14 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 10 — Богдан Леднев («Заря»); 9 — Александр Филиппов («Десна»); 8 — Артем Беседин, Беньямин Вербич (оба — «Динамо»), Марлос («Шахтер»); 7 — Тайсон («Шахтер»), Дмитрий Хлебас («Десна»), Виктор Цыганков («Динамо»).

В остальных поединках 20-го тура УПЛ сыграют: «Львов» — «Александрия», «Десна» — «Мариуполь», «Колос» — «Карпаты» (29 февраля), «Заря» — «Олимпик» и «Ворскла» — «Шахтер» (1 марта).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен состав «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы.

Фото ФК «Днепр-1»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter