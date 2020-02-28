Кресло Гончарука может занять вице-премьер времен Януковича, — СМИ

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На должность премьер-министра Украины в Офисе президента Зеленского обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского, который в 2012 году занимал должность первого вице-премьер-министра, а перед этим был главой СБУ и Государственной таможенной службы. Ранее Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на среду, 4 марта.
О такой кадровой перспективе РБК-Украина сообщает со ссылкой на собственный источник.
«В последние дни активно обсуждалась кандидатура Хорошковского», — отметил он.
Ранее Хорошковский уже консультировал Банковую по вопросам реформирования таможни.
Также в Офисе президента в качестве возможной кандидатуры на пост главы правительства продолжают рассматривать бывшего вице-премьер-министра Сергея Тигипко. Якобы в его правительстве вице-премьером планировали назначить нынешнего министра внутренних дел Арсена Авакова, министром финансов — Вадима Копылова, министром инфраструктуры — Игоря Палицу, а министром энергетики — Юрия Витренко.
Ради их назначения, отмечает источник, у Зеленского якобы были готовы пойти на отмену закона о люстрации.
«И у Тигипко, и у Хорошковского проблемы с люстрацией. Рассматривается вариант ее снести, выполнив таким образом решение ЕСПЧ», — сказал собеседник.
Напомним, ранее несколько источников сообщили СМИ, что вопрос смены премьер-министра практически решен.
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