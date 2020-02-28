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Политика

Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание

19:48 28 февраля 2020 210
Зеленский собирает Раду на внеочередное заседание
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание. В соответствии с сообщением, размещенным на сайте парламента, соответствующее распоряжение конфликтующий с президентом Зеленским спикер Разумков подписал 28 февраля 2020 года.

Внеочередное пленарное заседание, на проведении которого настаивал сам Зеленский, созывают на 16:00 4 марта.

Повестка дня заседания на данный момент не известна, однако в СМИ пишут, что депутатам могут предложить рассмотреть вопрос о «кадровом усилении» правительства Алексея Гончарука.

Напомним, Верховная Рада IX созыва, собравшаяся на свое первое заседание 29 августа, невзирая на турборежим за первые полгода своей работы приняла меньше законопроектов, чем парламент VIII созыва — 155 законов против 173 законов.

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